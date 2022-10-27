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ЮАР наперекор санкциям отказалась конфисковывать яхту путинского олигарха за $500 млн

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150-метровое судно Nord в данный момент пришвартовано в Кейптауне
150-метровое судно Nord в данный момент пришвартовано в Кейптауне
Фото: superyachttimes.com

Власти Южно-Африканской Республики не будут конфисковывать суперяхту, принадлежащую находящемуся под санкциями владельцу компании "Северсталь" российскому бизнесмену Алексею Мордашову. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, сообщает Sky News.

По его словам, у страны нет юридических оснований соблюдать санкции, введенные США и Европейским союзом.

Nord, почти 150-метровая яхта стоимостью более $500 млн, в данный момент пришвартована в столице ЮАР Кейптауне.

Магвенья уточнил, что обязательства ЮАР по санкциям относятся только к тем, в отношении кого приняты специальные решения Организацией Объединенных Наций, одним из основателей которой является страна.

"Этот случай иллюстрирует ограниченность санкций, введенных США и ЕС в ответ на войну [президента России Владимира] Путина в Украине", – отмечает телеканал.

По данным Forbes, Мордашов после начала войны России против Украины попал под персональные санкции США, Евросоюза и Великобритании. США также ввели санкции против "Северстали". Сам бизнесмен заявил, что далек от политики и "не имеет отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности". 

До объявления санкций был самым богатым бизнесменом России. В 2021 году совокупное состояние владельца "Северстали" и членов его семьи журнал оценивал в $29 млрд, а в 2022-м – уже в $13,2 млрд.

Теги: Россия, США, Великобритания, санкции, ЮАР, яхта, Евросоюз, Алексей Мордашов
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