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Земляне наблюдают Червячное Суперлуние

Суперлуну, предшествующую весеннему равноденствию, называют Червячной, поскольку в это время почва размягчается и наружу выползают черви.

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Стамбул, 9 марта. Луна выглядит более яркой, чем обычно
Стамбул, 9 марта. Луна выглядит более яркой, чем обычно
Фото: ЕРА

9 марта в 17.48 по Гринвичу (19.48 по Киеву) наступил пик Суперлуния, когда Луна находится в перигее (точке максимального сближения с Землей). Это небесное тело с Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Расстояние от Луны до Земли в максимальном приближении сегодня составило 357 404 км.

При этом астрономы считают, что Луна лишь кажется огромной, на самом деле такая оптическая иллюзия возникает во время любого полнолуния, отмечает Daily Mail.

Следующей ночью также можно наблюдать Суперлуну.

Мартовское Суперлуние в Северном полушарии называют Червячным; оно предшествует дню весеннего равноденствия, когда почва размягчается и наружу выползают черви – пища для возвращающихся с зимовки птиц.

Еще два Суперлуния в 2020 году наступят 8 апреля, когда Луна окажется на расстоянии 357 034 км от Земли, и 7 мая (361 184 км).

Теги: Луна, Земля, суперлуние
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