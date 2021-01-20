Колеса марсохода Curiosity износились о камни Марса. Фоторепортаж
Фото: mars.nasa.gov
Фото: mars.nasa.gov
Фото: mars.nasa.gov
Фото: mars.nasa.gov
Фото: mars.nasa.gov
Фото: mars.nasa.gov
Фото: mars.nasa.gov
Фото: mars.nasa.gov
Фото: mars.nasa.gov
Каменистая поверхность, которую исследует марсоход Curiosity, все сильнее изнашивает его колеса. Это видно по свежей серии снимков с Марса, опубликованной
на сайте этой миссии NASA 18 января. Ровер установлен на шесть колес, каждое из которых имеет свой электродвигатель. Два передних и два задних участвуют в рулении: благодаря этому марсоход может на месте разворачиваться на 360°. Колеса изготовлены из алюминия – с рисунком "протектора" для лучшего сцепления и изогнутыми титановыми пружинами для упругой поддержки платформы. "Ноги" – из титановых труб. Миссия Curiosity на Марсе началась в 2012 году. С тех пор он проехал почти 24 км.