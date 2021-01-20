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Колеса марсохода Curiosity износились о камни Марса. Фоторепортаж

Сегодня 16.45
Каменистая поверхность, которую исследует марсоход Curiosity, все сильнее изнашивает его колеса. Это видно по свежей серии снимков с Марса, опубликованной на сайте этой миссии NASA 18 января. Ровер установлен на шесть колес, каждое из которых имеет свой электродвигатель. Два передних и два задних участвуют в рулении: благодаря этому марсоход может на месте разворачиваться на 360°. Колеса изготовлены из алюминия – с рисунком "протектора" для лучшего сцепления и изогнутыми титановыми пружинами для упругой поддержки платформы. "Ноги" – из титановых труб. Миссия Curiosity на Марсе началась в 2012 году. С тех пор он проехал почти 24 км.
Теги: космос, Марс, NASA, миссия, Curiosity
 

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