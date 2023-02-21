"Повсюду – нацисты!" и Путин в кровавой ванне. В Германии прошли карнавальные шествия, одна из главных тем – война в Украине. Фоторепортаж
Фото: EPA
Велотанк, высмеивающий вооруженные силы Германии. Дюссельдорф
Фото: EPA
Председатель комитета по обороне Штрак-Циммерман подталкивает "колеблющегося" канцлера ФРГ Олафа Шольца для помощи Украине. Дюссельдорф
Фото: EPA
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, видящий везде "нацистов". Дюссельдорф
Фото: EPA
Президент РФ Владимир Путин в кровавой ванне. Дюссельдорф
Фото: EPA
Иранец, запутавшийся в волосах иранской женщины. Дюссельдорф
Фото: EPA
Мисс Brexit 2023. Дюссельдорф
Фото: EPA
Карнавальный стенд "Кто здесь климатический террорист?". Дюссельдорф
Фото: EPA
Сатирическая платформа о концепции культурной апроприации. Дюссельдорф
Фото: EPA
Платформа "Настоящий Джек выживает даже во время перерыва в "коронавирусе". Дюссельдорф
Фото: EPA
Архиепископ Кельна Райнер Вельки, которого обвиняли в сокрытии отчета о сексуальном насилии в церкви. Дюссельдорф
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В Майнце, Дюссельдорфе, Кельне и других немецких городах 20 февраля прошли традиционные карнавальные шествия, сообщает Deutsche Welle
. На карнавалах обыгрывались события последнего года – протесты в Иране, смена власти в Италии, последствия Brexit. Одной из главных тем стала война России против Украины и реакция мировых лидеров на нее. Участники парада, например, в сатирической манере высмеяли российскую идеологию по навешиванию ярлыков о нацизме, а также немецкого канцлера Олафа Шольца, который затягивал с военной помощью Украине. Фото с парадов опубликовало агентство EPA
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