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"Повсюду – нацисты!" и Путин в кровавой ванне. В Германии прошли карнавальные шествия, одна из главных тем – война в Украине. Фоторепортаж

Сегодня 18.21
В Майнце, Дюссельдорфе, Кельне и других немецких городах 20 февраля прошли традиционные карнавальные шествия, сообщает Deutsche Welle. На карнавалах обыгрывались события последнего года – протесты в Иране, смена власти в Италии, последствия Brexit. Одной из главных тем стала война России против Украины и реакция мировых лидеров на нее. Участники парада, например, в сатирической манере высмеяли российскую идеологию по навешиванию ярлыков о нацизме, а также немецкого канцлера Олафа Шольца, который затягивал с военной помощью Украине. Фото с парадов опубликовало агентство EPA.
Теги: Германия, Украина, карнавал , Дюссельдорф, Кельн, шествие, война России против Украины
 

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