"Сынок, не бей меня". На улицы Минска вышли пенсионеры, есть задержанные. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
30 ноября в столице Беларуси прошел антиправительственный марш пенсионеров. По информации
правозащитного центра "Весна", силовики не дали ему полноценно состояться – перекрывали дороги, окружали участников акции протеста. В ходе марша, по данным "Весны", были задержаны 11 человек. Фотографии из Минска опубликовало агентство ЕРА
.
Белорусский портал TUT.BY
сообщил, что акции протеста прошли и в других городах – в Бресте, Витебске, Новополоцке.