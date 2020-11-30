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"Сынок, не бей меня". На улицы Минска вышли пенсионеры, есть задержанные. Фоторепортаж

Сегодня 18.41
30 ноября в столице Беларуси прошел антиправительственный марш пенсионеров. По информации правозащитного центра "Весна", силовики не дали ему полноценно состояться – перекрывали дороги, окружали участников акции протеста. В ходе марша, по данным "Весны", были задержаны 11 человек. Фотографии из Минска опубликовало агентство ЕРА. Белорусский портал TUT.BY сообщил, что акции протеста прошли и в других городах – в Бресте, Витебске, Новополоцке.
Теги: Беларусь, Минск, пенсионеры, силовики, протесты в Беларуси
 

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