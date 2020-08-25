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В американском штате Висконсин вспыхнули беспорядки после стрельбы в афроамериканца. Фоторепортаж

Вчера 22.29
23 августа в американском городе Кеноша (штат Висконсин) вспыхнули беспорядки после стрельбы по афроамериканцу, сообщило издание Kenosha News. Инцидент произошел вечером 23 августа, когда полицейские прибыли по вызову на место ДТП, сказано в заявлении департамента полиции Кеноши. На видео, размещенном телеканалом CBS в YouTube, видно, что темнокожий мужчина идет к автомобилю, за ним следуют несколько полицейских. Когда мужчина открывает дверь, один из правоохранителей хватает его за майку и стреляет из пистолета. По данным журналистов, пострадавшего зовут Джейкоб Блейк, ему 29 лет. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, отметило Kenosha News. Вечером 23 августа сотни людей прошли маршем к зданию полиции, протестующие жгли автомобили. Также были подожжены магазин подержанных автомобилей на Шеридан-роуд и ресторан Mangia. Офицеры использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
Теги: автомобили, убийство, протесты, беспорядки, Висконсин, афроамериканцы
 

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