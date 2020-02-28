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В Киеве установили мемориальную доску в честь Дмитрия Гнатюка. Фоторепортаж

Сегодня 18.25
28 февраля в Печерском районе Киеве открыли мемориальную доску выдающемуся украинскому певцу, народному артисту Украины Дмитрию Гнатюку, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Памятную доску установили на фасаде дома на улице Станиславского, 3, где жил артист. В этом же доме семья Гнатюка обустроила комнату-музей, посвященную творческому пути исполнителя. В церемонии открытия мемориальной доски принимали участие сын артиста Андрей Гнатюк и невестка Наталья Гнатюк, ректор Национальной музыкальной академии Украины Максим Тимошенко, поэт Андрей Демиденко, основатель интернет издания "ГОРДОН" и его главный редактор Дмитрий Гордон и Алеся Бацман. Изготовили и установили доску за счет родных артиста. В распоряжении Киевской госгорадминистрации говорилось, что ответственность за ее содержание и сохранность тоже взяла на себя семья Гнатюка. Исполнитель знаменитых хитов 1960-х "Два кольори" и "Як тебе не любити, Києве мій!" скончался 29 апреля 2016 года на 92-м году жизни.
Теги: Киев, Дмитрий Гордон, Дмитрий Гнатюк, Алеся Бацман, Максим Тимошенко
 

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