ГОРДОН
 
 
События

В Китае открылся парк со скульптурами из льда и снега. Фоторепортаж

Сегодня 14.59
17 декабря в городе Харбин на востоке Китая в рамках фестиваля "Большой мир льда и снега" открылся тематический парк со скульптурами, выполненными из льда и снега. Об этом 18 декабря сообщает "Синьхуа". Агентство отмечает, что парк в субботу открыли в тестовом режиме. Сам фестиваль проходит уже 24-й раз. Фото из Харбина опубликовано 17 декабря агентством ЕРА.
Теги: Китай, парк, снег, скульптура, Харбин
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Удивили настроения людей. Они изменились – такой сплоченности я не видела еще никогда
Военный дневник харьковчанки Гин: Удивили настроения людей. Они изменились – такой сплоченности я не видела еще никогда
В чем отличие ВСУ от армии РФ, новое наступление оккупантов на Киев, эскалация в феврале. 10 главных тезисов из интервью Залужного The Economist
В чем отличие ВСУ от армии РФ, новое наступление оккупантов на Киев, эскалация в феврале. 10 главных тезисов из интервью Залужного The Economist
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
  Яценюк: Я был уверен, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел?
  Яценюк: Я был уверен, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел? G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 