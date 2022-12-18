В Китае открылся парк со скульптурами из льда и снега. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
17 декабря в городе Харбин на востоке Китая в рамках фестиваля "Большой мир льда и снега" открылся тематический парк со скульптурами, выполненными из льда и снега. Об этом 18 декабря сообщает "Синьхуа"
. Агентство отмечает, что парк в субботу открыли в тестовом режиме. Сам фестиваль проходит уже 24-й раз. Фото из Харбина опубликовано 17 декабря агентством ЕРА
.