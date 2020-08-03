В лесах Калифорнии борются с "яблочным" пожаром. Фоторепортаж

Один дом полностью уничтожен огнем. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется на север и восток от очага в Риверсайде. Огонь и ветер породили громадные разноцветные облака дыма, которые хорошо видны жителям Лос-Анджелеса. Пожар назвали "яблочным" – по названию шоссе, рядом с которым он возник (Apple Tree Lane).