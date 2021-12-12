ГОРДОН
 
 
События

В США в результате торнадо погибли десятки людей. Фоторепортаж

Сегодня 02.01
Один из самых продолжительных в истории США торнадо, который обрушился на восточную часть страны, стал причиной гибели людей в пяти штатах. По данным Associated Press на 11 декабря, больше всего разрушений произошло в штате Кентукки, где уже подтверждена гибель 22 жителей. Губернатор Кентукки Энди Бешир опасался, что число погибших может достигнуть 100. Агентство также пишет о смертях в связи с торнадо в штатах Теннесси, Миссури, Иллинойс и Арканзас. Путь, который прошел торнадо по американской территории, превышает 200 км. Фотографии из пострадавшего штата Кентукки опубликовало агентство ЕРА.
Теги: США, смерть, Миссури, торнадо, Иллинойс, Теннесси, Арканзас, разрушения, погибшие, Кентукки
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование G
Елена ПОСКАННАЯ
  Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить
  Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить G
Алеся БАЦМАН
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS