В Украине почтили память героев Крут. Фоторепортаж
29 января в Украине чтут память подвига студентов, гимназистов и воинов Украинского вольного казачества, которые погибли в бою с большевистской армией под Крутами в 1918 году
. В 103-ю годовщину сражения несколько десятков представителей общественных и патриотических организаций прошли маршем от станции метро "Арсенальная" до Аскольдовой могилы, где установлен памятный знак героям Крут, сообщает "Радіо Свобода"
. К памятнику возложили цветы, священники отслужили панихиду. Память погибших почтили минутой молчания, а затем прозвучал гимн Украины и отсалютовали воины почетного караула. В церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В 1918 году в районе Крут (Черниговская область) около 400 бойцов Украинской Народной Республики четыре дня сдерживали наступление на Киев большевистской армии, которую вел Михаил Муравьев. Потери оцениваются в 70–100 погибших, среди которых – 37–39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов.