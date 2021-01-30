В Украине почтили память героев Крут. Фоторепортаж

29 января, 2019 19.23

Лидер ВО "Батьківщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что Киев должен привлечь к переговорам о восстановлении территориальной целостности Украины все страны, которые подписали в 1994 году Будапештский меморандум.