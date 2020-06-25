В Варшаве автобус с пассажирами упал с моста. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Один человек погиб и 20 пострадали в результате аварии на мосту в Варшаве, сообщило агентство PAP.
Утром 25 июня городской автобус с пассажирами снес ограждение виадука и упал со второго уровня развязки. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 17-летнего пассажира в больницу с места ДТП доставили вертолетом. Представитель скорой помощи заявила, что число жертв может увеличиться. Водитель госпитализирован, анализы показали, что он был трезв. Предварительная версия аварии – внезапный обморок водителя, что привело к потере управления, информирует TVN24
.