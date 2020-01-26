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В Восточной Африке – беспрецедентное нашествие саранчи. Фоторепортаж

Сегодня 00.21
В Эфиопии, Кении и Сомали появилось беспрецедентное по своему размеру и разрушительному потенциалу количество пустынной саранчи, заявили 20 января в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). В организации утверждают, что если усилия по борьбе с массовым вредителем не распространятся на весь регион, то саранча может попасть в другие страны Восточной Африки. Быстрому размножению саранчи способствовала погода. Оставленная без контроля численность насекомых, пожирающих урожай, может увеличиться в 500 раз к июню, заявили в FAO. Организация призвала международных доноров предоставить финансовую поддержку для борьбы с саранчой.
Теги: ООН, погода, Африка, Сомали, урожай, Эфиопия, пустыня, насекомые
 

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