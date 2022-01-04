В ЮАР третий день горит здание парламента, которому 138 лет. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики вспыхнул пожар, сообщает Africa News
и The South African
. Спасателям удалось взять огонь под контроль, но на следующий день в здании вспыхнул новый пожар. К ночи его локализировали, тушение продолжается. В результате пожара большая часть крыши нового здания Национального собрания ЮАР обрушилась, но не упала дальше пятого этажа. В то же время историческая часть здания парламента, построенная в 1884 году, пострадала сильнее – пятый этаж сгорел, а нижние сильно повреждены водой. В этой части здания хранятся ценности парламента, в том числе около 4000 произведений искусства, некоторые из них относятся к XVII веку. Власти называют причиной пожара поджег. 4 января предполагаемому поджигателю предъявили обвинение, судебное заседание в этом деле продолжится 11 января, отмечает Africa News
. Фото пожара опубликовало агентство EPA
.