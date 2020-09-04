"Сначала будем играть, потом учиться, потом в институт, на работу, и потом умрем". Первоклассница из Трускавца рассказала, почему хочет идти в школу
На линейке по случаю 1 сентября в одной из школ Трускавца Львовской области шестилетняя Адель в комментарии журналистам сообщила, что очень рада пойти в первый класс. Видео обнародовал YouTube-канал "Трускавець Онлайн ТВ". Когда девочку спросили, почему она хочет в школу, она ответила: "Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в другую пойдем школу, потом в институт, и так на работу, и потом умрем". На видео комментарий девочки начинается с 8.07 минуты.
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