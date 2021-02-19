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Во время прямого эфира на Общественном уборщица начала мыть пол в студии. Видео

Во время прямого эфира шоу "Ранок на Суспільному" на Общественном уборщица вошла в студию и начала мыть пол. Видео опубликовал в Facebook ведущий программы Роман Дяченко. "У нас сейчас эфир. Спасибо вам", – сказал он, когда уборщица начала убирать. Женщина после этого продолжила мыть пол позади ведущих.

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Уборщицу Анну Григорьевну пригласили в студию
Уборщицу Анну Григорьевну пригласили в студию
Скриншот: Віктор Дяченко / Facebook

Дяченко и его коллега Ольга Топольницкая анонсировали новости, после чего пригласили уборщицу Анну Григорьевну в студию. "Познакомтесь, это хозяйка нашей студии, человек, который создает здесь комфорт", – сказал ведущий. Топольницкая поблагодарила уборщицу за ее работу. 

В Facebook Дяченко написал, что благодаря прямым эфирам зрители иногда видят "смех, слезы, живые эмоции и непредвиденные ситуации".

"В День спонтанного проявления доброты мы по воле судьбы познакомили вас с человеком, который ежедневно наводит порядок в студии, чтобы все блестело. Скажу больше: когда я рано прихожу в студию – это моя приветливая собеседница с искренней душой. Результат ее работы мы все видим, а вот саму "хозяйку" студии Общественного вы не знали. Анна Григорьевна сделала этот день! Вот так случайный вход в кадр превратился в звездное мгновение. А главное, мы теперь знаем ее черту характера – вперед, несмотря ни на что!" – рассказал он.

Межрегиональное шоу "Ранок на Суспільному" транслируют все филиалы Национальной общественной телерадиокомпании Украины. 

видео

Видео: Віктор Дяченко / Facebook
Теги: телевидение, общественное телевидение, шоу
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