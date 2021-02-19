Во время прямого эфира на Общественном уборщица начала мыть пол в студии. Видео

Дяченко и его коллега Ольга Топольницкая анонсировали новости, после чего пригласили уборщицу Анну Григорьевну в студию. "Познакомтесь, это хозяйка нашей студии, человек, который создает здесь комфорт", – сказал ведущий. Топольницкая поблагодарила уборщицу за ее работу.

В Facebook Дяченко написал, что благодаря прямым эфирам зрители иногда видят "смех, слезы, живые эмоции и непредвиденные ситуации".

"В День спонтанного проявления доброты мы по воле судьбы познакомили вас с человеком, который ежедневно наводит порядок в студии, чтобы все блестело. Скажу больше: когда я рано прихожу в студию – это моя приветливая собеседница с искренней душой. Результат ее работы мы все видим, а вот саму "хозяйку" студии Общественного вы не знали. Анна Григорьевна сделала этот день! Вот так случайный вход в кадр превратился в звездное мгновение. А главное, мы теперь знаем ее черту характера – вперед, несмотря ни на что!" – рассказал он.

Межрегиональное шоу "Ранок на Суспільному" транслируют все филиалы Национальной общественной телерадиокомпании Украины.