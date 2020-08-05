Что Бог послал, или Почему патриарху Кириллу приписывают состояние в $6 млрд

За почти 11 лет с момента интронизации патриарх Кирилл не раз оказывался в центре скандалов не только церковных и политических, но и связанных с бизнесом и предметами роскоши Фото: Sergei Ilnitsky / ЕРА

Что произошло, или "Божественная правда – это великая сила"

2 августа 2020 года во время литургии в храме Илии Пророка в Москве предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) призвал паству не верить слухам о его богатстве.

Соответствующее видео выложено на официальном YouTube-канале Московского патриархата. На нем глава РПЦ рассуждает об "ужасных вещах", которые распространяют о нем, и о "божественной правде" как "великой силе".

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните: там даже капли правды обычно не бывает! Но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!" – заявил патриарх Кирилл.

ВИДЕО

Видео: russianchurch / YouTube

Предстоятель РПЦ уточнил, что "этому искушению подвергаются не только миряне", но и священнослужители. По словам патриарха Кирилла, один архиерей, "летевший из-за границы", попросил его о финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет $6 млрд. "Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил!" – пожаловался глава Русской православной церкви.

"Все то, что говорят и пишут, – это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут. Но тот факт, что церковь сегодня на руках не носят […] это и есть свидетельство того, что церковь (как всегда, тихим голосом, но подкрепляемая силой божественной) стремится и сегодня обращать к людям слово, исполненное божественной правды", – настоял патриарх Кирилл, завершая литургию.

Раб божий, или Красиво жить не запретишь

Почему 73-летний предстоятель РПЦ именно в эти дни коснулся постоянно циркулирующих слухов о своем баснословном состоянии, точно не известно. Последний раз о капиталах патриарха упоминалось в сообщении популярного анонимного политического Telegram-канала "Незыгарь". В нем говорилось, что глава РПЦ владеет личным состоянием на сумму более чем $4 млрд, а также домами в Швейцарии и Австрии.

Пост "Незыгаря" появился больше полугода назад – в январе 2020-го. И его сразу же опроверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он назвал информацию о $4 млрд патриарха Кирилла "дикой чушью" и посоветовал авторам Telegram-канала сходить в храм.

Еще один недавний материал, касающийся состояния предстоятеля РПЦ, вышел в мае 2019 года. Российский деловой портал The Bell обнародовал информацию о строительстве под Санкт-Петербургом личной резиденции для патриарха Кирилла. По данным издания, это был секретный госзаказ, заказчиком выступило Управление делами президента РФ. Стоимость проекта – 2,8 млрд рублей (около $38 млн).

Эта сумма включает в себя только реставрацию столетнего комплекса "Феодоровский городок", на территории которого и возводится резиденция, но внутреннее убранство не затрагивает. Источники издания полагают, что стоимость мебели, сантехники и других компонентов обустройства может быть сопоставима с расходами на реставрацию или превысить их.

"Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. м². Это здание состоит из двух частей — трехэтажной и двухэтажной. Из одних окон будет открываться вид на Феодоровский собор, из других — на сад. В палате будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной, рассматривается возможность устройства лифта", – приводит слова своего источника издание.

Фото: thebell.io

Кроме того, говорится в материале, покои патриарха будут оборудованы системой "умный дом", также предусмотрены гостиничные номера "для высокопоставленных гостей" и жилые помещения для сопровождающих лиц. "Оборудуют жилые помещения в доме, в котором раньше проживали смотрители, дворники, сторожи и другие служащие. Здание, которое называется "дом для нижних чинов", – уточнялось в статье.

Тогдашний глава пресс-службы патриарха Александр Волков факт строительства подтверждал, но призывал не называть это резиденцией предстоятеля. "Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви, и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство", – сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Полугодом позже The Bell написал о том, что патриарх Кирилл пользовался частным самолетом стоимостью $43 млн.

Патриарх-миллиардер с "недорогими русскими часами" и не своей яхтой

За более чем 11 лет патриаршего служения (интронизация прошла 1 февраля 2009 года) предстоятель РПЦ не раз оказывался в центре скандалов не только церковных и политических, но и связанных с бизнесом и предметами роскоши. Приводим пять самых громких:

1. Часы Breguet за $30 тыс.

Летом 2009-го во время официального визита патриарха Кирилла в Украину фотокорреспонденты засняли на запястье Святейшего швейцарские часы Breguet, приблизительная стоимость которых $30 тыс. Но на снимках не было видно лица предстоятеля, это позволило ему утверждать, что растиражированное в масс-медиа снимок – подделка.

В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьему глава РПЦ подчеркнул, что носит часы, но подаренные тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым.

"Да, я ношу часы. Вот эти часы мне подарил Дмитрий Анатольевич. Это наши русские часы, недорогие часы с гербом – маленькие, аккуратные часы. […] И я смотрел на эту фотографию и вдруг понял – а ведь это коллаж. И на саму службу не носят часы. Да я и не знаю, какие часы сколько стоят. Но после того, как появилась эта фотография, я пошел и стал смотреть. Ведь приходят многие и дарят. И стоят зачастую коробки, которые не открываешь и не знаешь, что там. И я увидел, что действительно есть часы Breguet, и поэтому я нигде не дал комментариев, что у Патриарха таких часов нет. Потому что да, коробка с такими часами ни разу не надеванными есть, и она лежит. Я с интересом и ужасом стал смотреть, а сколько же стоит ряд подарков, которые мне делали.И когда увидел, подумал, и куда их девать? То есть, конечно, можно их передаривать, но тогда что подумают о Патриархе? Как же Патриарх живет, если он такие дорогие подарки делает? Это тогда тоже бросает тень, и потом, конечно, никакие часы за 30 тысяч долларов я себе не покупал. И ни на какую службу такие часы не надевались, как и любые другие. Но да, действительно, многие дарят, в том числе, и часы. Отказать тому, кто приносит дар – это тоже неэтично. Но и пользоваться не пользуюсь", – уверял патриарх Кирилл.

Пользователи сети на официальном сайте Русской православной церкви нашли архивную фотографию патриарха с Breguet на запястье. Точнее, на запястье они были заретушированы, но рука с часами отражалась на лакированном столе, за которым сидел глава РПЦ. Судя по всему, это отражение, когда поднялся шум вокруг дорогостоящего аксессуара Святейшего, заретушировать забыли.

Слева – отретушированное фото патриарха: на левой руке часов нет, но они отражаются на лакированной поверхности стола. Справа – исходное фото с теми самыми часами Breguet. Фо то: patriarchia.ru

Позже РПЦ извинилась за ретушь фотографии, но кто подарил часы и сколько они стоят ни патриарх, ни его пресс-служба не объяснили.

2. Яхта за $4 млн как минимум

Летом 2011 года патриарха Кирилла запечатлели на роскошной яхте, названной в честь древнегреческой богини "Паллада". Согласно техническим характеристикам, длина судна 32 м, ширина – 8 м. Яхта рассчитано на восемь человек, плюс имеются каюты для четырех членов экипажа. На борту устроены гостиная с домашним кинотеатром и барной стойкой, столовая с обеденным столом и несколько спален. Стоимость "Паллады", по разным оценкам, составляет $4–6,7 млн. Годовое обслуживание подобных яхт обходится в среднем в 10–20% от стоимости.

Фото: patriarchia.ru

После поднявшегося шума в пресс-службе РПЦ заявили, что плавсредство принадлежит не патриарху, а находится на балансе Московской патриархии, которая платит за содержание судна в надлежащем виде. Сколько – в пресс-службе не сказали. До того "Паллада" принадлежала Управлению делами президента России, ею неоднократно пользовался Путин. В 2005 году яхту подарили церкви, но не напрямую, а через посредника: из собственности Управделами судно выкупила компания "Лукойл", а затем презентовала РПЦ. "Часы замазали, а яхту не получилось", – шутили в соцсетях после объяснения пресс-службы.

Летом 2019 года журналисты "Открытых медиа" выяснили, что "яхту патриарха" может снять кто угодно за 500 тыс. рублей в день (около $7 тыс.). Но с условием, что потенциальный арендатор пройдет "фейс-контроль" и инструктаж о "недопустимости дискредитации судна".

3. Элитная квартира

В марте 2012 года в Москве некая Лидия Леонова, живущая в знаменитом Доме на набережной, подала в суд на соседа, сообщала Фонтанка.ру. Женщина утверждала, что во время ремонта сосед запылил ее 5-комнатную квартиру и имущество в ней, прежде всего ценные коллекционные книги.

В документах, поданных Леоновой в суд, указывалось: исследование химиков показало, что в строительной пыли якобы были обнаружены наночастицы, "которые при возможном длительном контакте с человеком могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека, вызывая заболевания, в том числе и онкологические".

В качестве компенсации женщина требовала у ответчика квартиру, но суд постановил взыскать в ее пользу 20 млн рублей (примерно $275 тыс.) за моральный и материальный ущерб. По мере освещения этой истории в СМИ выяснилось, что владельцем "запыленной" квартиры является патриарх Кирилл, а женщина по фамилии Леонова – его родственница.

Дом на набережной в Москве, где у патриарха Кирилла есть своя пятикомнатная квартира. Фото: wikipedia.org

В выше упомянутом интервью Владимиру Соловьеву глава РПЦ говорил, что квартиру ему выдали специальным постановлением президента Бориса Ельцина. Потом патриарх Кирилл ее приватизировал, но ни дня в ней не жил, только перевез библиотеку отца, а поселились в квартире его двоюродные сестры, которые "положили свою жизнь на служение святейшему".

4. Дорогая недвижимость

По данным "Открытой России", у предстоятеля РПЦ внушительный список недвижимости, предоставленной ему государством или церковью. "Рабочая резиденция в Чистом переулке, покои в Троице-Сергиевой лавре (в отдельном корпусе), резиденция в Даниловом монастыре, дворец под Геленджиком, резиденция на Валааме, дома в Троице-Лыково, на Соловках и на Рублевке рядом с дачей экс-президента Медведева", – пишет издание.

В материале отмечается, что для строительства резиденции под Геленджиком, неподалеку "от дворца Путина" пришлось вырубить часть заповедника с деревьями, внесенными в Красную книгу, а также сильно расширить территорию, захватив кусок прибрежной зоны. Всего дача патриарха Кирилла, по данным издания, занимает 16–17 га.

Р езиденция под Геленджиком. Фото: openrussia.org

Также в разное время в СМИ появлялась информация, что у патриарха есть и заграничная недвижимость — вилла то ли в Швейцарии, то ли в Швеции, которой он пользуется, когда приезжает в Европу кататься на лыжах.

5. Престижный автопарк

Для наземных путешествий глава РПЦ предпочитает автомобили элитных марок – Cadillac Escalade, Mercedes Maybach, Toyota Land Cruiser. В автопарке патриарха есть и раритет – советский автомобиль "Победа".

В 2013 году на годовщину крещения Руси, патриарх Кирилл прибыл в Киев на бронированном поезде, в котором в том числе привез часть своего автопарка для перемещения по украинской столице.

Весь автотранспорт главы РПЦ бронированный. Более того, несмотря на то, что патриарх Кирилл не занимает какие-либо государственные должности, он является охраняемым лицом. Его безопасность обеспечивают сотрудники Федеральной службы охраны РФ. Кроме того, ему предоставляется правительственный автомобильный и воздушный транспорт.

Апрель 2020 года, Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объезжает город с иконой Божией Матери "Умиление" и с молитвой об "избавлении от вредоносного поветрия" — коронавирусной инфекции. Проезд кортежа патриарха транслировался в прямом эфире. Фото: Олег Варов / patriarchia.ru

Автопарк формально не является личной собственностью предстоятеля РПЦ: автомобили стоят на учете в государственном гараже особого назначения.

В июле этого года вспыхнул еще один скандал вокруг РПЦ, когда выяснилось, что игуменья Феофания, которая пять лет руководит гостиницами Российской православной церкви, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за $130 тыс. Об этом написали "Открытые медиа".

Патриарх Кирилл благословил игуменью продать элитный автомобиль – принадлежащий ей Mercedes Benz S-класса. Об этом сообщил в Telegram председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, Кирилл указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели.

"Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели. Патриарх напомнил о своем благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транстпортные средства оформлять на обители", – отмечено в сообщении.