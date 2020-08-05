Что Бог послал, или Почему патриарху Кириллу приписывают состояние в $6 млрд

Что произошло, или "Божественная правда – это великая сила"
2 августа 2020 года во время литургии в храме Илии Пророка в Москве предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) призвал паству не верить слухам о его богатстве.
Соответствующее видео выложено на официальном YouTube-канале Московского патриархата. На нем глава РПЦ рассуждает об "ужасных вещах", которые распространяют о нем, и о "божественной правде" как "великой силе".
"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните: там даже капли правды обычно не бывает! Но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!" – заявил патриарх Кирилл.
Предстоятель РПЦ уточнил, что "этому искушению подвергаются не только миряне", но и священнослужители. По словам патриарха Кирилла, один архиерей, "летевший из-за границы", попросил его о финансовой помощи из личных средств, сославшись на то, что состояние предстоятеля якобы составляет $6 млрд. "Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил!" – пожаловался глава Русской православной церкви.
"Все то, что говорят и пишут, – это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут. Но тот факт, что церковь сегодня на руках не носят […] это и есть свидетельство того, что церковь (как всегда, тихим голосом, но подкрепляемая силой божественной) стремится и сегодня обращать к людям слово, исполненное божественной правды", – настоял патриарх Кирилл, завершая литургию.
Раб божий, или Красиво жить не запретишь
Почему 73-летний предстоятель РПЦ именно в эти дни коснулся постоянно циркулирующих слухов о своем баснословном состоянии, точно не известно. Последний раз о капиталах патриарха упоминалось в сообщении популярного анонимного политического Telegram-канала "Незыгарь". В нем говорилось, что глава РПЦ владеет личным состоянием на сумму более чем $4 млрд, а также домами в Швейцарии и Австрии.
Пост "Незыгаря" появился больше полугода назад – в январе 2020-го. И его сразу же опроверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он назвал информацию о $4 млрд патриарха Кирилла "дикой чушью" и посоветовал авторам Telegram-канала сходить в храм.
Еще один недавний материал, касающийся состояния предстоятеля РПЦ, вышел в мае 2019 года. Российский деловой портал The Bell обнародовал информацию о строительстве под Санкт-Петербургом личной резиденции для патриарха Кирилла. По данным издания, это был секретный госзаказ, заказчиком выступило Управление делами президента РФ. Стоимость проекта – 2,8 млрд рублей (около $38 млн).
Эта сумма включает в себя только реставрацию столетнего комплекса "Феодоровский городок", на территории которого и возводится резиденция, но внутреннее убранство не затрагивает. Источники издания полагают, что стоимость мебели, сантехники и других компонентов обустройства может быть сопоставима с расходами на реставрацию или превысить их.
"Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. м². Это здание состоит из двух частей — трехэтажной и двухэтажной. Из одних окон будет открываться вид на Феодоровский собор, из других — на сад. В палате будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной, рассматривается возможность устройства лифта", – приводит слова своего источника издание.
Кроме того, говорится в материале, покои патриарха будут оборудованы системой "умный дом", также предусмотрены гостиничные номера "для высокопоставленных гостей" и жилые помещения для сопровождающих лиц. "Оборудуют жилые помещения в доме, в котором раньше проживали смотрители, дворники, сторожи и другие служащие. Здание, которое называется "дом для нижних чинов", – уточнялось в статье.
Тогдашний глава пресс-службы патриарха Александр Волков факт строительства подтверждал, но призывал не называть это резиденцией предстоятеля. "Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви, и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство", – сказал он радиостанции "Говорит Москва".
Полугодом позже The Bell написал о том, что патриарх Кирилл пользовался частным самолетом стоимостью $43 млн.
Патриарх-миллиардер с "недорогими русскими часами" и не своей яхтой
За более чем 11 лет патриаршего служения (интронизация прошла 1 февраля 2009 года) предстоятель РПЦ не раз оказывался в центре скандалов не только церковных и политических, но и связанных с бизнесом и предметами роскоши. Приводим пять самых громких:
1. Часы Breguet за $30 тыс.
Летом 2009-го во время официального визита патриарха Кирилла в Украину фотокорреспонденты засняли на запястье Святейшего швейцарские часы Breguet, приблизительная стоимость которых $30 тыс. Но на снимках не было видно лица предстоятеля, это позволило ему утверждать, что растиражированное в масс-медиа снимок – подделка.
В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьему глава РПЦ подчеркнул, что носит часы, но подаренные тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым.
"Да, я ношу часы. Вот эти часы мне подарил Дмитрий Анатольевич. Это наши русские часы, недорогие часы с гербом – маленькие, аккуратные часы. […] И я смотрел на эту фотографию и вдруг понял – а ведь это коллаж. И на саму службу не носят часы. Да я и не знаю, какие часы сколько стоят. Но после того, как появилась эта фотография, я пошел и стал смотреть. Ведь приходят многие и дарят. И стоят зачастую коробки, которые не открываешь и не знаешь, что там. И я увидел, что действительно есть часы Breguet, и поэтому я нигде не дал комментариев, что у Патриарха таких часов нет. Потому что да, коробка с такими часами ни разу не надеванными есть, и она лежит.
Я с интересом и ужасом стал смотреть, а сколько же стоит ряд подарков, которые мне делали.И когда увидел, подумал, и куда их девать? То есть, конечно, можно их передаривать, но тогда что подумают о Патриархе? Как же Патриарх живет, если он такие дорогие подарки делает? Это тогда тоже бросает тень, и потом, конечно, никакие часы за 30 тысяч долларов я себе не покупал. И ни на какую службу такие часы не надевались, как и любые другие. Но да, действительно, многие дарят, в том числе, и часы. Отказать тому, кто приносит дар – это тоже неэтично. Но и пользоваться не пользуюсь", – уверял патриарх Кирилл.
Пользователи сети на официальном сайте Русской православной церкви нашли архивную фотографию патриарха с Breguet на запястье. Точнее, на запястье они были заретушированы, но рука с часами отражалась на лакированном столе, за которым сидел глава РПЦ. Судя по всему, это отражение, когда поднялся шум вокруг дорогостоящего аксессуара Святейшего, заретушировать забыли.
Позже РПЦ извинилась за ретушь фотографии, но кто подарил часы и сколько они стоят ни патриарх, ни его пресс-служба не объяснили.
2. Яхта за $4 млн как минимум
Летом 2011 года патриарха Кирилла запечатлели на роскошной яхте, названной в честь древнегреческой богини "Паллада". Согласно техническим характеристикам, длина судна 32 м, ширина – 8 м. Яхта рассчитано на восемь человек, плюс имеются каюты для четырех членов экипажа. На борту устроены гостиная с домашним кинотеатром и барной стойкой, столовая с обеденным столом и несколько спален. Стоимость "Паллады", по разным оценкам, составляет $4–6,7 млн. Годовое обслуживание подобных яхт обходится в среднем в 10–20% от стоимости.
После поднявшегося шума в пресс-службе РПЦ заявили, что плавсредство принадлежит не патриарху, а находится на балансе Московской патриархии, которая платит за содержание судна в надлежащем виде. Сколько – в пресс-службе не сказали. До того "Паллада" принадлежала Управлению делами президента России, ею неоднократно пользовался Путин. В 2005 году яхту подарили церкви, но не напрямую, а через посредника: из собственности Управделами судно выкупила компания "Лукойл", а затем презентовала РПЦ. "Часы замазали, а яхту не получилось", – шутили в соцсетях после объяснения пресс-службы.
Летом 2019 года журналисты "Открытых медиа" выяснили, что "яхту патриарха" может снять кто угодно за 500 тыс. рублей в день (около $7 тыс.). Но с условием, что потенциальный арендатор пройдет "фейс-контроль" и инструктаж о "недопустимости дискредитации судна".
3. Элитная квартира
В марте 2012 года в Москве некая Лидия Леонова, живущая в знаменитом Доме на набережной, подала в суд на соседа, сообщала Фонтанка.ру. Женщина утверждала, что во время ремонта сосед запылил ее 5-комнатную квартиру и имущество в ней, прежде всего ценные коллекционные книги.
В документах, поданных Леоновой в суд, указывалось: исследование химиков показало, что в строительной пыли якобы были обнаружены наночастицы, "которые при возможном длительном контакте с человеком могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека, вызывая заболевания, в том числе и онкологические".
В качестве компенсации женщина требовала у ответчика квартиру, но суд постановил взыскать в ее пользу 20 млн рублей (примерно $275 тыс.) за моральный и материальный ущерб. По мере освещения этой истории в СМИ выяснилось, что владельцем "запыленной" квартиры является патриарх Кирилл, а женщина по фамилии Леонова – его родственница.
В выше упомянутом интервью Владимиру Соловьеву глава РПЦ говорил, что квартиру ему выдали специальным постановлением президента Бориса Ельцина. Потом патриарх Кирилл ее приватизировал, но ни дня в ней не жил, только перевез библиотеку отца, а поселились в квартире его двоюродные сестры, которые "положили свою жизнь на служение святейшему".
4. Дорогая недвижимость
По данным "Открытой России", у предстоятеля РПЦ внушительный список недвижимости, предоставленной ему государством или церковью. "Рабочая резиденция в Чистом переулке, покои в Троице-Сергиевой лавре (в отдельном корпусе), резиденция в Даниловом монастыре, дворец под Геленджиком, резиденция на Валааме, дома в Троице-Лыково, на Соловках и на Рублевке рядом с дачей экс-президента Медведева", – пишет издание.
В материале отмечается, что для строительства резиденции под Геленджиком, неподалеку "от дворца Путина" пришлось вырубить часть заповедника с деревьями, внесенными в Красную книгу, а также сильно расширить территорию, захватив кусок прибрежной зоны. Всего дача патриарха Кирилла, по данным издания, занимает 16–17 га.
Также в разное время в СМИ появлялась информация, что у патриарха есть и заграничная недвижимость — вилла то ли в Швейцарии, то ли в Швеции, которой он пользуется, когда приезжает в Европу кататься на лыжах.
5. Престижный автопарк
Для наземных путешествий глава РПЦ предпочитает автомобили элитных марок – Cadillac Escalade, Mercedes Maybach, Toyota Land Cruiser. В автопарке патриарха есть и раритет – советский автомобиль "Победа".
В 2013 году на годовщину крещения Руси, патриарх Кирилл прибыл в Киев на бронированном поезде, в котором в том числе привез часть своего автопарка для перемещения по украинской столице.
Весь автотранспорт главы РПЦ бронированный. Более того, несмотря на то, что патриарх Кирилл не занимает какие-либо государственные должности, он является охраняемым лицом. Его безопасность обеспечивают сотрудники Федеральной службы охраны РФ. Кроме того, ему предоставляется правительственный автомобильный и воздушный транспорт.
Автопарк формально не является личной собственностью предстоятеля РПЦ: автомобили стоят на учете в государственном гараже особого назначения.
В июле этого года вспыхнул еще один скандал вокруг РПЦ, когда выяснилось, что игуменья Феофания, которая пять лет руководит гостиницами Российской православной церкви, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за $130 тыс. Об этом написали "Открытые медиа".
Патриарх Кирилл благословил игуменью продать элитный автомобиль – принадлежащий ей Mercedes Benz S-класса. Об этом сообщил в Telegram председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, Кирилл указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели.
"Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели. Патриарх напомнил о своем благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транстпортные средства оформлять на обители", – отмечено в сообщении.