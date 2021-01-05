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Где и как действующие украинские политики встретили Новый год. Фото и видео

Подавляющее большинство украинских политиков публично не озвучили, где встретили Новый год, ограничившись поздравлениями в соцсетях. Тем не менее некоторые министры, нардепы и чиновники место проведения новогодних праздников не скрывали. Кто именно и где встретил 2021-й – в материале "ГОРДОН".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Министр юстиции Украины Денис Малюська в костюме Деда Мороза в своем рабочем кабинете
Министр юстиции Украины Денис Малюська в костюме Деда Мороза в своем рабочем кабинете
Фото: Denis Malyuska / Facebook
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

Где именно встретил 2021 год президент Украины, доподлинно неизвестно. Накануне глава его офиса Андрей Ермак сказал журналистам, что Владимир Зеленский встретит Новый год в президентской резиденции "Синегора" в селе Старая Гута в Ивано-Франковской области.

Эту резиденцию построили в 2001 году. Ее площадь – почти 11 тыс. га. На ее территории расположены трехэтажный отель и несколько коттеджей. В 2012-м, во время президентства Виктора Януковича, "Синегора" стала закрытым объектом, туда перестали пускать туристов, сообщало "ВВС Україна". Приезжал в эту резиденцию во время своего президентства и Петр Порошенко. Он встретил в "Синегоре" 2018 год, а после отправился отдыхать на Мальдивы, передавало агентство "Интерфакс-Украина".

Прошлый, 2020, год президент Зеленский встретил в Ивано-Франковской области – на лыжном курорте Буковель, после чего вылетел к семье, которая отдыхала в Омане.

ВИДЕО
Видео: Мар'яна Хабер-Дудар / YouTube

Где этот год встречал пятый президент и действующий народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, тоже точно неизвестно. 31 декабря на странице политика в Facebook появилось короткое видеопоздравление, в котором Порошенко в окружении семьи и соратников стоит посреди территории фабрики Roshen в Киеве.

"Говорят, в темные времена лучше видно светлых людей", – начал свой пост Порошенко, после чего поблагодарил медиков, военных и волонтеров за их работу, а также пожелал стране избавиться "от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штамм которого поразил государственный организм годом ранее".

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/416242526244393/

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил сограждан с наступающими праздниками 30 декабря, пожелал "каждому украинцу счастья и достатка, согласия и благодати, здоровья и мирного неба над головой". Новый год глава Кабмина встретил в родном Львове.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко вместе с семьей – женой Анной и сыном Даниилом – на новогодние праздники уехал в Закарпатье.

"Теперь в горы. На новогодние праздники выбрали с семьей Закарпатье. Снег, свежий воздух и непривычная, по крайней мере по названиям, местная кухня нравится. Подробности – со временем", – написал Ткаченко в Facebook, добавив к посту хештег #МандруйУкраїною (путешествуй по Украине).

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3732550783479163

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже выбрал Закарпатье для встречи Нового года. Глава украинского МИД отправился в горы вместе с семьей – супругой, депутатом Киевского городского совета от "Слуги народа" Евгенией Кулебой, сыном Егором и дочкой Любовью.

"Путешествуй по Украине. Летний отпуск в Херсонской области, а короткий зимний – в Закарпатской. Два дня непрерывного дождя в горах – лучшее доказательство изменения климата, но в итоге снег тоже выпал – и стало так, как надо", – написал Кулеба в Facebook, снабдив пост советами, какие города и местные достопримечательности стоит посетить.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/10158855646293389/

Министр внутренних дел Арсен Аваков публично не сообщал, где встретил 2021 год, но у себя в Instagram в поздравительном посте поставил геотег "Харьков".

"Я снова не могу пройти мимо красивой новогодней елки – все время хочется сфотографировать и запомнить. Хороших вам праздников и веселого беззаботного настроения в 2021 году! Будьте счастливы долго", – написал Аваков в Instagram.

За несколько дней до начала новогодних праздников глава МВД выпустил свою новую книгу "2014. Мгновения харьковской весны" о событиях шестилетней давности.

"Книга писалась долго и трудно, потому что я хотел не просто рассказать историю первой победы в гибридной войне, не только передать настроение, нерв тех месяцев, дней и часов, а и осмыслить события в Харькове в контексте общей ситуации в стране, проанализировать сложные внешне- и внутриполитические процессы в Украине и вокруг нее", – написал Аваков в Facebook.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/3652274674862612

Министр юстиции Денис Малюська тоже публично не сообщал, где проведет новогодние праздники. Но 31 декабря в официальном аккаунте министерства в Twitter появилась фотография с Малюськой в костюме Деда Мороза в Киеве на Софийской площади.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт за два часа до Нового года был в Киеве, давал телеинтервью в прямом эфире Общественного, рассказывал о спортивных итогах года, проблемах и планах на будущее.

https://www.facebook.com/dasha.kousnetsova/posts/10224074085294987

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива последний день уходящего года, судя по записи в Facebook, провел в спортивном зале.

"Традиционная предновогодняя тренировка", – написал политик, приложив к посту видео из тренажерного зала.

https://www.facebook.com/kivailya/videos/1859921077499367/

Нардеп от "Европейской солидарности" и бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович Новый год встретил в поселке городского типа в Киевской области Ворзеле. Политик праздновал наступление 2021-го с друзьями, среди которых была и его кума – известный украинский диетолог Оксана Скиталинская.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10218677741594181

Еще один нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, судя по записям в соцсетях, непосредственно Новый год встретил в родной Одессе, где искупался в море, а после вместе с сыновьями Алексеем и Кириллом уехал в Буковель.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3750278838344659

Дома под Киевом встретила Новый год и коллега Гончаренко по фракции Ирина Геращенко.

"Идеальная ночь без телевизора, но с новогодним концертом детей, имбирным печеньем с предсказаниями. И длинная прогулка по лесу. Если бы еще немного снега", – написала народный депутат на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3577055002382287

Теги: Петр Порошенко, Новый год, Арсен Аваков, Ирина Геращенко, Владимир Вятрович, Алексей Гончаренко, Александр Ткаченко, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Илья Кива, Денис Шмыгаль, Денис Малюська, Вадим Гутцайт, Новый год 2021
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