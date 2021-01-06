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"Может, мы сейчас с вами говорим, а Путин уже мертв". Самые яркие цитаты Чичваркина из интервью Гордону

В интервью Дмитрию Гордону известный российский бизнесмен, 12 лет назад вынужденно иммигрировавший в Великобританию, рассказал о "маленьком мозге и большой челюсти" российских силовиков; какие приемы из дзюдо использует в политике президент РФ Владимир Путин; как оппозиционер Алексей Навальный "задвинул" властям РФ "так, что хрен вынешь", а также о том, при каких условиях сам стал бы "первым захватчиком всех земель бывшего Советского Союза". "ГОРДОН" представляет самые яркие цитаты из интервью Чичваркина.

 
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Евгений Чичваркин: Если бы Россия несла с собой цивилизацию, я был бы первым захватчиком всех земель бывшего Советского Союза
Евгений Чичваркин: Если бы Россия несла с собой цивилизацию, я был бы первым захватчиком всех земель бывшего Советского Союза
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О деньгах

Как миллионер из трущоб, я знаю разницу между рублями, долларами, евро и фунтами на ощупь, на вкус. Единственное – что кеша сейчас становится меньше. Пластик, наверное, очень логичен, потому что бумажки истрепываются, а пластик – нет. Некая, конечно, потеря качества есть.

О прослушке

Они [российские силовики] начали прослушивать после теракта на Дубровке, потому что все террористы купили телефоны в "Евросети". Им было дешево и удобно. Начали прослушивать – им очень понравилось; удивились, какие суммы проходят. […] Так как система абсолютно коррупционная, нам сказали, что нас прослушивают, и мы стали очень аккуратно разговаривать и в основном вести личные беседы, не по телефону.

О социальных сетях

Ты в Twitter злобный, резкий и опасный, в Facebook – умный такой, про Родину, про будущее, про детей, в Instagram – красивый, с путешествиями, закаты, пальмы, телки. И есть какие-нибудь тайные переписки в каком-нибудь Snapchat с какими-нибудь воздыхателями или воздыхательницами. То есть жизнь стала разнообразнее, с одной стороны. С другой стороны, появились какие-то угрозы. И я считаю, что все в балансе.

О допросах в России

С 2005-го по 2008-й [на допросы ходил]. Ну, не то чтобы как на работу, но если два-три месяца без допроса – я уже начинал скучать. […] Как себя вел? Я им иногда включал дурака. Я не собранный человек и мне очень легко прыгать с темы на тему. Включал успешно. Советская школа. В советской школе проще всего выжить, если ты кромешный идиот. Все для этого было и сделано.

Понимали ли следователи, что я не настолько дурак, как показываю? Какие-то – да. Поначалу – нет. Думали, шизик. Ну, может, и попытка отобрать компанию была… Это цитата: "Как этот пидор в клоунских штанах вообще может чем-то владеть?". Это дословно.

О тюрьме

Я вообще гедонист. Я не считаю, что нужно проходить через кровь, смерть, говно и страдания. Был ли к российской тюрьме морально готов? Да, я был готов… С коррумпированными сотрудниками СИЗО уже была предварительная договоренность о теплой и чистой камере-одиночке.

О вынужденной иммиграции в Великобританию

Когда я улетал из России, пилот сказал: "Мы просим прощения за задержку. У одного из наших пассажиров возникли проблемы на паспортном контроле". Я почувствовал себя, как в том анекдоте про жителя России, который оказался в Западной Украине: "Ти, москалик, уже приїхав".

О Лондоне

Центр Лондона – это такая концентрация денег, что нужно быть либо очень ленивым, либо очень глупым, либо все вместе, чтобы не вписаться и не обеспечить себе нормальную жизнь.

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Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О своем ресторане в Лондоне

Гости очень разнообразные: от серьезных винных эстетов и критиков, очень состоятельных людей. […] И тут же рядом может сидеть человек, приехавший вместе с одной из трагических страниц русской истории, который работал в большой компании, которую разгромили, и который вынужден был уехать, потому что всех закрывали. И который привык к совершенно другой еде. Он говорит: "Почему такие порции?.. Мне таких три надо". "Что это за соус из настурции? Это то, что у меня бабушка выращивает. А посолить его можно? А можно рыбу доделать?".

Я говорю: "Такой стиль повара". Ничего мы не учтем. На русском языке претензии к еде не принимаются. Ко времени – да, к сервису – да, к четкости заказа – да. К еде на русском языке претензии не принимаются.

О реформах для Украины

Всего, грубо говоря, три реформы, которые нужно сделать в Украине, – и через 10 лет Украина появится на мировой винной карте достаточно ярко. […] Солнце есть, жирнейший чернозем есть, руки и таланты есть. Что это за реформы? Земля должна продаваться, как пирожки. Абсолютно никакой колхоз не должен лезть и указывать, что там делать. То есть земля – это абсолютный товар.

На то, что вывозится из Украины (будь то орехи или алкоголь), не должно быть никаких пошлин или дополнительных сертификатов, никаких лицензий. Почему в Украине опт алкоголя – это лицензируемая деятельность? Что это за глупость? То есть этой части не должно быть.

И третья [реформа] – любой иностранец должен иметь возможность приехать на работу в любую секунду. То есть если нужен энолог на время, он просто садится в самолет, прилетает в Одессу и две-три недели – любое количество недель – работает, ему платят, он отгружает часть налогов и улетает назад.

"Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет". Полная текстовая версия интервью Гордону

О любви к Родине

В Россию я въездной. В любую секунду могу приехать. Пока не хочется. Я пока люблю свою Родину на безопасном расстоянии. Принять могут. Сейчас же такие законы, что я уже наговорил лет – не знаю, на сколько. Призыв отдать Крым Украине – пять лет. Не согласиться с результатами Второй мировой войны – полтора года. И так далее. Если все посчитать, реально жизни не хватит.

О Путине

Охарактеризовать Путина в двух словах? Дзюдоист, легкий вес. Использование чужой силы, обманки, долгое плясание вокруг, обманки, обманки, а когда человек устал и запутался – резкая атака сверху. И дальше душить, душить, душить, душить и душить.

У Путина чувство баланса есть. Какой бы он ни был злодей, он не идиот… Знаете, как картонная коробка закрывается? Листочек туда, листочек сюда… Вот так на страхе держится все его окружение. А так как личностей вокруг него, как мне видится, немного, потому что он их аннулировал, удалил и не выбирал новых (просто боится, что кто-то молодой и рьяный его скинет), то если даже придут силовики, у них нет чувства баланса. Маленький мозг, большая челюсть. Как тиранозавр. Поэтому ни у кого эту коробку удержать не получится.

О смерти Путина

Я вернусь на Родину в гробу или когда в гробу будет Путин. Представляю ли Путина в гробу? Никто не вечен под луной. Даже Путин. Может быть, мы сейчас с вами говорим, а он уже мертв. Есть такая точная наука – вероятность. И она работает и против вас, и против меня, но особенно она работает против Путина, потому что он старше.

О расследовании Навального

[Расследование] было бы серьезнее, если бы он [Навальный] хотя бы в этот момент перестал глумиться. Ну, во всяком случае кому-то серьезнее бы заходило. Но в целом нечем крыть. […] Он задвинул так, что хрен вынешь теперь. Все понятно абсолютно.

Даже те, кому не нравится Навальный, после расследования о его отравлении говорят: "Да, мне не нравится Навальный, но это полный п…здец. Это доказано".

Стоит ли за отравлением Навального лично Путин? Абсолютно точно… Нет никаких иных вариантов. Никаких.

О возвращении Навального в РФ

Я считаю, что Навальный вернется в Россию. Хотя я вынужден признать, что отговаривал его от этого. Вероятность, что его просто убьют, к сожалению, большая. Он это знает, все это знают.

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Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О Крыме

Если любой российский политик, который даже считает, что это абсолютное безобразие, говорит: "Я отдам Крым Украине", – в эту минуту он перестает быть российским политиком, потому что у него будет ноль поддержки.

Я вообще не политик, я вино продаю. Я не баллотируюсь, мне не надо замуж, мне все равно, как я выгляжу. Я считаю, что по Крыму можно договориться так, что все будут win-win. Неважно, какой флаг. Важно, как людям живется.

О "русском мире"

Если бы Россия несла с собой быстрое и четкое право, судебную систему, строила инфраструктуру, университеты, снижала бы налоги и привносила полновесную цивилизацию, я был бы первым захватчиком всех земель бывшего Советского Союза. Я фанат цивилизации. Мне все равно, какой флаг, по большому счету. Если человеческая жизнь и здоровье защищено, если есть возможность для социального лифта, если можно образовываться – какой флаг, мне, честно говоря, не так важно.

О Зеленском

Я думаю, что он абсолютно неглупый мужик, которому досталась непривычная задача. И, наверное, он упустил время, когда можно было делать радикальные реформы. Заявление о том, что "я хочу после своего президентского срока гулять по Киеву без охраны", говорит о том, что никакой борьбы с коррупцией не будет.

О российских телеканалах

Знаете анекдот? Металлист как-то напился, и у него было сильное похмелье. Ему другие металлисты советуют: "Поставь Iron Maiden". – "Не помогает". – "Ну поставь Grave Digger". – "Не помогает". – "Может, поставить "Ласковый май"? Проблюется – полегче станет". Наверное, если мне захочется ментально проблеваться, я посмотрю российские федеральные каналы.

О себе

Я не питерец. Я ментально москвич. Я физически появился на свет в Ленинграде, но ментально я москалик.

О смерти

Нет никакой жизни после смерти. Для меня умерший человек – 80–100 кг мертвой материи. Я не про спиритизм вообще. С момента остановки сердца мне совершенно все равно. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Великобритания, Евгений Чичваркин
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