Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках

Украина пришла в НАТО не за подарками, не за помощью, не за бонусами – она пришла взять то, что ей принадлежит по праву. Членство в НАТО – это не милостыня, это ее право, выстраданное и доказанное

– Добрый вечер, Александр Глебович.

– Привет, дорогой мой Гордон. У нас сегодня "Невзоровские среды" совместно с вашим каналом.

– Я очень рад вас видеть. Я сразу с места в карьер – спрошу по поводу саммита НАТО. Что вы о нем думаете? Что оправдалось, что не оправдалось? Какие у вас мысли и какое настроение?

– Например, Washington Post всех оповестила, что США и весь цвет НАТО шокированы поведением Украины. В абсолютном чуть ли не бешенстве от того, насколько вольно и властно ведет себя в этой ситуации Украина. И, может быть, тут есть журналистский перегибчик, но НАТО абсолютно офигело. По крайней мере, руководство НАТО. Никто не ожидал, что очередная ритуальная говорильня может быть так легко изнутри взорвана и превращена в абсолютно деловое… По крайней мере, с намеком на что-то деловое. НАТО очень много лет создавал свой мир военно-волшебной бюрократии, где никакое решение не может быть принято своевременно просто потому, что своевременно – это не к НАТО. И НАТО стал сказкой. Персонажи этой сказки, разумеется, в сказочной реальности постепенно уменьшались в размере, голоса их становились все тоньше, все писклявее. И всем было очень хорошо. И вдруг, проламывая стены, в этот кукольный домик влезает окровавленная, закопченная рука Украины и грубые пальцы начинают строить крохотных генеральчиков. Конечно, там возникла дикая паника. Но благодаря тому, что ритуальные стены кукольного домика впервые сломаны, туда пошел чистый воздух, воздух реальности. Он быстро начал подращивать натовских генералов до почти нормальных размеров. И начался разговор предельно жесткий, как показалось очень многим, со стороны Украины, предельно требовательный, когда речь заходила чуть ли не о потере берегов и всякие министры осмеливались что-то пищать по поводу того, что "мы не Amazon" и не обязаны каждую прихоть исполнять и немедленно нести на блюдечке. Но Зеленский – молодец: он сообразил, что может в этой ситуации себе позволить все что угодно. Что бы ни вытворила на этом саммите Украина, НАТО деваться некуда. Что такое Украина? Это реальный щит Европы от озверевшей кровавой путинской орды. Украина пришла в НАТО не за подарками, не за помощью, не за бонусами – она пришла взять то, что ей принадлежит по праву. Членство в НАТО – это не милостыня, это ее право, выстраданное и доказанное. Как, кстати, и Tomahawk, и AC-130, и вертолеты Apache. Это все – ее. Она пришла за своим. Потому что она за весь мир сейчас делает работу. И поэтому я оцениваю результаты саммита как весьма скромные.

– Да?

– Все-таки как скромные. Но не с первого раза... Не забывай, что этот кукольный мир только что был разрушен. И да, действительно, они замечательные, они храбры. Но до них должно было все это дойти. И к сожалению, только таким дерзким образом, без стояний на цыпочках перед ними. Когда Украина вдруг выяснила, что у нее не только равные права со всеми остальными членами НАТО, но и права, значительно превышающие. Делом доказано, кровью доказано, успехом доказано. Потому что ситуация с НАТО абсолютно ломает путинскую пропаганду, потому что эти писки про то, что "мы боремся со всем НАТО, что это все – козни НАТО руками Украины"...

– "Мы бы Украину за три дня взяли, но это же НАТО".

– Да. Мы тут видим, что абсолютно импотентская структура в прошлом, больная бюрократизмом. Очень одряхлевшая, тяжелая. Моих подписчиков привело в восторг, что в ворота древних замков Европы постучала рука Украины. Она будит европейских меченосцев на смертный бой с драконом. Дракон, конечно, больной, шелудивый, тупой, но он по-прежнему любит жрать детей и он снова вышел на охоту. И этот грохот в самые сердца Европы, где всегда обитала высочайшая воинская доблесть, сейчас может разбудить очень многое. По всей Европе латы, которые давно стали музейным хламом, засияли чуть ярче. Уже не так густа паутина, уже что-то происходит. Они начинают понимать: Украина сейчас приобрела удивительную моторно-вдохновляющую роль. И возможно, вся боль, которая сейчас существует по поводу того, что исчезает мужество, исчезает доблесть, исчезает верность, ну, вот тому главному, что сделало европейскую цивилизацию европейской... Что, может быть, именно Украина сработает как детонатор, чтобы все то, благодаря чему Европа стала великой, снова вспыхнуло...

– Александр...

– Я понимаю, что я противоречу сам себе, что результаты не так велики. Но меня вообще удовлетворить чрезвычайно сложно. Я в этих вопросах абсолютный максималист.

– Я, кстати, не считаю, что результаты не так уж велики. Понятно, что нас бы не приняли на этом саммите в НАТО. Тем не менее Байден заявил, что вопрос приема Украины в НАТО – это вопрос нескольких месяцев. Это очень важно.

– Да.

– Плюс огромное количество оружия.

– Это важно. Но не забывай, что Путин, будучи в свое время очень хитрой сволочью, не случайно... Ведь не забывай, что и Донбасс был затеян для того, чтобы всегда иметь фактор, который не позволил бы Украине вступить в НАТО. Потому что вот страны, обремененные войной, не могут вступить в НАТО, согласно уставу.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Александр Глебович, вы вообще хейтеров любите или нет?

– Хейтеров? Ты знаешь, мне хейтеры не доставляют никаких проблем и неудобств. Я, наверное, единственный в интернете исключительный человек, который к хейтерам относится благосклонно и добродушно. Ну, во-первых, потому, что я ко всем отношусь благосклонно и добродушно. Во-вторых, я хейтеров все равно воспринимаю, как большой корабль воспринимает ракушки, которые обращивают его днище, как большие рыбы воспринимают рыб-прилипал. Ну куда им без меня, хейтерам-то? Поэтому я не возражаю.

– Я хейтеров очень люблю. Вот они оживились, пишут: "Два фрика нашли друг друга". Прекрасно. "Два гея". Это про нас с вами (смеется).

– Ну я очень успешно преодолеваю гомофобию совковую.

– Да.

– Живучи в Европе. Но в общем, я вынужден в этом признаваться, потому что в нас это все вколачивали. Мы воспитывались в этом. И преодолеть, выработать в себе абсолютное безразличие к этому вопросу оказалось не таким легким делом, но необходимость быть европейцем заставила. Хотя мне эта идея и страх перед этой темой кажется настолько надуманным, настолько липовым... Я живу в Европе уже два года – я их вообще нигде не видел.

– Они ходят другими дорогами.

– Ну, не знаю. У меня достаточно большой круг общения: и эмигрантский, и европейский академический, и какие-то журналисты… Тем не менее я никого не видел из этой...

– Но вот пишут: "Ролдугин – виолончленист Путина".

– Ну, друг мой, у нас много сегодня...

– Я в продолжение...

– Отвлекаться на всякое мелкое дерьмо...

– В продолжение того, о чем вы говорили в самом начале.

– А нет хейта поинтереснее?

– Пока нет, но я слежу внимательно. В продолжение того, о чем вы говорили в самом начале нашей беседы. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, сегодня возмутился, сказал, что "Украина неблагодарна, мы не Amazon, мы не можем дать все, что Украина просит". Что вы об этом думаете?

– Ну, я уже сказал все, что на эту тему думаю. Они не то что должны дать, а они обязаны, потому что это их цивилизационная европейская роль хранителей мира. Меня, по-моему, в Лондоне спросили, насколько велики потери Украины и потери России? И я сказал, что потери Украины численно значительно меньше и вместе с тем гораздо больше. Потому что другого качества человеческий материал.

– Качественный.

– Не зэковское дерьмо, не бомжи и не безвольные дебилы, которых согнали, а высочайшего качества люди, которых найти на этой земле не так-то просто. Поэтому даже если потери Украины в 10 или в 15 раз меньше, чем потери России, то все равно ее потери – гораздо выше. Кстати, ты видел, какую свинью вам периодически подкладывают "хорошие русские"?

– "Медузу" имеете в виду?

– Я имею в виду в данном случае "Медузу", которая до этого момента была вне всяких упреков. Они, в общем, изумительно тянули свою средне-хорошую линию. И вдруг такой бемц, прямо скажем. Это, конечно, удивительная подлость. Переведем это на язык простых понятий. Есть статистика, которую ведет Украина, и есть статистика, которую ведут американцы, англичане, Институт изучения войны. Все эти люди, которые с сотен спутников наблюдают каждый фрагмент этой войны под увеличительным стеклом и фиксируют все. И вдруг появляется "Медуза", которая заявляет о 47 тыс. погибших. Тем самым она впрямую хлещет по щекам Институт изучения войны, Украину, и она тем самым сразу минимизирует подвиг украинских воинов. Потому что когда вождь говорит: "Я убил восемь бизонов" – и подкрадывается какой-то шут, который говорит: "Не восемь, а два", это, конечно, оскорбление вождя и умаление его воинской славы. Это серьезный проступок, серьезная подлость. Мы зря это недооцениваем. Но мы вообще знаем, что от "хороших русских" можно ожидать всего.

– Ничего хорошего от "хороших русских" ждать не приходится.

– Да. По моим подсчетам, как знатока войн, хотя, наверное, мой опыт уже во многом устарел… Во время моих войн еще не было беспилотных летательных аппаратов, которые внесли такие поразительные изменения в стилистику, практику, тактику... Я тебе могу сказать, что примерно половина, по крайней мере треть трупов никогда не входила ни в какие исчисления и нигде не фиксировалась. Человеческое тело – штука очень, я бы сказал, быстро портящаяся, теряющая всякую приглядность и опознаваемость. И очень быстро разлагающаяся. Более того, тело, как ни странно, в этих процессах разложения ухитряется сливаться цветом и фактурой с окружающей средой, а особенно если это камуфляжное тело. И я тебе могу сказать, что Украина еще много десятилетий будет обнаруживать кости, черепа, зубы и всякие железки с примесью пуговиц на своих полях, в своих канавах. И по моим подсчетам, их даже не 230 тыс., а как минимум на треть больше. Не потому, что 230 – это тоже чей-то злой умысел. Есть вещи, которые сосчитать невозможно. Но то, что это самая кровавая война из всех, которые видел я, – это безусловно.

С чего у меня началось серьезное отношение к Украине? С чеченской войны, когда я посмотрел на ваших голубчиков из УНА-УНСО, которые намного превосходили чеченцев и жестокостью, и храбростью

– Я хотел бы поговорить с вами об Эрдогане. Сегодня все российские СМИ исходят желчью: Байден, Эрдоган, Зеленский, они его обнимают, Эрдоган сидит с Зеленским на саммите... Пишут: "Эрдоган кинул Путина, Эрдоган подложил нам свинью, Эрдоган вонзил нож России в спину". Эрдоган действительно кинул Путина или Эрдоган делает, что хочет, и чихать он на все хотел?

– Я думаю, он сознательно кидает Путина. И я думаю, что он учуял бесконечную слабость и бесконечную безответность. В отличие от Путина, у которого все-таки большая часть талантов уходит на воровство, Эрдоган действительно занимается политикой и реально занимается страной, занимается удержанием огромной, аморфной, сложнейшей турецкой социальной массы на плаву и пытается ее, сопротивляющуюся и вопящую, тащить в Евросоюз. Как у него это получится, я абсолютно не представляю, но я вижу бешено деятельного политика. У меня нет своего мнения об Эрдогане, мне оно, собственно говоря, не нужно. Мне вполне хватает мнения азовцев, с которыми я беседовал по телефону сразу после их освобождения, которые сказали: "Эрдоган классный". Я полагаю, что здесь в характеристике Эрдогана мы и будем ставить точку.

– Вы хорошо знаете чеченцев. Что происходит с чеченскими подразделениями, которые воюют в Украине?

– Происходит абсолютный пшик и позор. Но надо понимать, что чеченцы сильны и прославились как большие воины, как храбрецы и сумасшедшие головорезы в совершенно другом жанре. Они блистательны как партизаны. Они великолепны как рейдовики, как диверсанты. Они абсолютно вне всякой конкуренции как налетчики. Все то, что они демонстрировали в годы чеченской войны… Ведь в годы чеченской войны впервые за всю историю партизанская армия победила регулярную армию. Я имею в виду армию России.

– Да-да.

– И в этом они сильны бесконечно. Но в качестве федеральных, казенных, нормированных формирований, вынужденных подчиняться не реальному лидеру из среды, такому лидеру, каким был Шамиль Басаев, которого никто не назначал сумасшедшим авторитетом и вождем... Такому лидеру, каким был Дудаев. Таким лидерам, какими были реальные полевые командиры, которые выгрызли себе право командовать. Сейчас командиров назначают. Это абсолютно другая история, и от этого возникает другой тонус всего подразделения. Возникает другой стиль войны, другой уровень храбрости, другой уровень заинтересованности. Плюс Чечня, к сожалению, вообще огромная загадка, потому что блистательный Дудаев, который все понимал про Россию и так все мощно и красиво расписывал и был воином-философом, – он ведь ошибся. Он ошибся в собственном народе. Собственный народ сейчас демонстрирует тот уровень покорности России. С чего у меня началось вообще серьезное отношение к Украине? Это началось с чеченской войны, когда я посмотрел на ваших голубчиков из УНА-УНСО, которые действительно намного превосходили чеченцев и жестокостью, и храбростью. И которые уже тогда, пусть их было не так много, но демонстрировали удивительный вкус к войне и удивительную способность воевать. И надо помнить, сколько себя, сколько крови, сколько сердца вложила Украина по крайней мере в первую чеченскую войну. На второй уже практически не было, потому что первая была еще оформленной войной, а вторая была достаточно бесформенной. И эти неудачи, которые сегодня происходят с чеченскими подразделениями – недавний разгром под Бахмутом, когда зачем-то туда выдвинулись, но были немедленно биты и в панике бежали с большими потерями... Они все равно великие воины. Когда-нибудь они это еще продемонстрируют. Но им, чтобы освободить эти способности, необходимо играть по своим правилам. Им нужны вожди, которые выковываются в огне и в крови. Им нужна свобода, им нужна лютая ненависть. А у них сейчас нет ни вождей, ни свободы, ни ненависти.

– Александр Глебович, я сейчас про Пригожина спрошу. Вы все-таки символ Ленинграда, символ Санкт-Петербурга.

– Ну, теперь Пригожин, кстати говоря, тоже и символ Санкт-Петербурга, и даже, может быть, покрупнее, чем я. Известен он за это время стал гораздо больше.

– Да. Но не завидуйте.

– Я не завидую. Значит, друг мой Гордон, мы с тобой дружим. И я отношусь к вашей семье с огромной нежностью. Я не хочу иметь ничего общего ни с каким Петербургом, ни с какой Россией. Это прошлая жизнь, я с ней расстался. Я подбираю себе другой родной город.

– Тем не менее вы были символом этого города. Вы не могли не пересекаться с Пригожиным, который в 90-е владел самыми модными ресторанами, в которых тусовался весь питерский бомонд... Вы знакомы с ним?

– Конечно. В Петербурге люди, которые составляли определенного рода костяк... Я не пытаюсь каким-то образом преподнести себя высоко. Нет, это как раз для меня сегодня звучит все в высшей степени унизительно, потому что да, мерзкое пуйло Путин по национальности питерский, Пригожин по национальности питерский. Вся нечисть, которая сейчас захватила Кремль, – это тоже преимущественно питерские. Да, я из этой тусовки, я из этой компании. Действительно, все когда-то были в той или иной степени дружественны друг к другу и близки. Да, я знаю его.

– Что он за человек?

– А сейчас же все видно. Он демонстрирует себя регулярно. И я бы сказал, с большим искусством, пользуясь некоторыми познаниями в пиар-деле, делает себя очень грамотно. Он понимает, что правда, полуправда, четвертьправда – это очень мощные вещи, что это очень красиво и сильно работающие штуки, что откровенность, которую он показывает, тоже очень…

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Работает.

– Да, работает. Хотя я думаю, что сейчас его статус лютейшим образом изменился. Кстати, он сегодня на вопросы вагнеровских командиров ответил: "Я психанул". И все конспирологические башни из говна, которые лепили политологи, которые в этом пытались усмотреть сговор с Путиным, которые пытались усмотреть за всем этим чьи-то лапы – и Вашингтона, и Боливии, и всемирных наркоторговцев, – оказались, я бы сказал, несостоятельными. Он честно говорит: "Я психанул". Когда это произошло, я был единственным человеком, который объяснил произошедшее исключительно острым реактивным психозом. Он подтвердил сегодня, что, вероятно, это был так называемый острый реактивный психоз. Я-то это сразу увидел, поскольку я занимался вопросом. Все было разыграно по нотам острого реактивного психоза. И поразительная скоротечность мятежа тоже была связана с тем, что острый реактивный никогда не продолжается больше суток. Это тоже нетрудно было заметить, но, к нашему общему сожалению, острый реактивный у Пригожина относится к неврологическим проблемам, а не к психиатрическим видам этого состояния. Это очень плохо. Потому что психиатрический вид острого реактивного психоза – это роскошная штука, которая гарантированно имеет тенденцию нарастания, лишает возможности членораздельной речи, которая вынуждает запереть и накачивать адскими дозами хлорпромазина. И все обладатели острого реактивного психоза психиатрического вида заканчивают в темных подвалах психушек, полностью демобилизированные. А то, что у Пригожина, к сожалению, не такое. У него это все неврологическое...

– Он всегда таким был, Александр Глебович?

– Да, конечно.

– То есть немножко псих?

– В том-то и дело, что это неправильно, неграмотно.

– Так...

– Психиатрия – это одно. Это повреждение рассудка, адекватности, это существенные поведенческие изъяны. Неврологическое – совершенно другое. Грубо говоря, ОРПшник психиатрический очень быстро сгорает, очень быстро сгнивает в психушке. А неврологический оставляет видимую часть психики интактной, то есть не поврежденной, и это не является сумасшествием. Более того, есть целые народы, у которых этот стиль общения – традиция. Меня с моим опытом испугать очень сложно, и за последние два года я испугался только один раз. Это было на журналистской конференции в Неаполе. В зале очень торжественная, пафосная обстановка. И выходит неаполитанка, и она устраивает такое! Вжались в кресла все. Люди пытались выдавить спинами двери, чтобы удалиться из аудитории. Белели и покрывались потом. Она всего-навсего делала доклад о том, что боливийским журналистам не продлили несколько удостоверений. Это неаполитанка, понимаешь? Ты можешь себе представить, что она устраивает? При желании ОРП можно в себе включить. А если ты воспитан на этом, если ты приобрел практику, ты его включаешь мгновенно, а бывают случаи, когда он включается сам. У Евгения это было острым реактивным психозом, потом все было так, как он рассказывает, и тут нет никакого вранья. Да, его взяли за цугундер… И тут, действительно, все очень просто. Во-первых, шел по нисходящей ОРП. Во-вторых, он реально путинский фанатик, патриот. И он не изменился. И это, похоже, уже неисцелимо. Я-то очень надеялся на то, что поскольку он сильно умнее всех, что до него рано или поздно дойдет, какой мерзости и глупости он служит.

– А он умный, да?

– Слушай, мне бесполезно вообще задавать вопросы, кто умный, кто не умный. Потому что я когда-то создал шкалу, что такое умный человек, и создал все определения. Я сам под них не подхожу. Поэтому для меня это очень болезненный и сложный вопрос. Умный – это человек, который берет те интеллектуальные высоты, который владеет теми интеллектуальными инструментами и знаниями, которые нам с тобой в нашей легкой и милой беседе лучше не затрагивать, а перейти к каким-нибудь более интересным...

– Вы надеялись, когда Пригожин пошел на Москву, что он туда дойдет? Или вы понимали, что он туда не пойдет?

– Нет, я понимал, что он дойдет. У него были все шансы дойти. Ничто ему не мешало. И предательство было стопроцентным и повальным. Восторг был тоже стопроцентным и повальным. Нигде никакого сопротивления, за исключением каких-то психанутых летчиков, которые просто не понимали, что они делают... Они полетали – и их сбили. Но они-то в ответ практически ничего не предпринимали, начали отстреливаться, когда били по ним. Поэтому он мог Москву взять с огромной легкостью. И возможно, Украине бы стало от этого чуть полегче, потому что немедленно включились бы дикие процессы развала, раздела, распила, взаимных убийств и потоков крови. И это все сильно бы облегчило положение ВСУ, потому что наверняка последовала бы необходимость отзывать полки с фронта, а это всегда приятно, когда враг отзывает полки с фронта.

– Путин говорил, что "мы не имеем никакого отношения к "Вагнеру". Потом сказал: "Мы это финансируем все". Потом он говорил, что это измена. Потом он принял Пригожина в Кремле с 35 вагнеровцами высокопоставленными. Что вообще происходит?

– Что, кстати, в известной степени легенда. Как-нибудь мы на эту тему специально поговорим. Просто потому, что сейчас это не самое главное... Пойми, друг мой Гордон, вся Россия в той или иной степени соткана из вранья разных калибров, разных мастей, разных цветов, разного вкуса. Какой бы то ни было правды в России днем с огнем не сыщешь, не надо и пытаться. Мы не должны, не можем и обязаны себя пожалеть: не надо фиксировать каждое русское вранье и пытаться делать из него глобальные выводы. Нас интересуют только те симптомы, которые говорят о прочности системы и о том, когда она развалится. Агональные симптомы нас интересуют. А не температура или заложенность левой ноздри у этого чудовища.

Когда пригожинские зэки подошли к "Воронежу-45", разумеется, воинская часть радостно сдалась и решила отпраздновать это событие... Часть зэков удалось сломить с помощью алкоголя, но осталось несколько человек, которые были в состоянии дойти до ядерного хранилища. Они дошли и выяснили, что никто хранилище семь лет не открывал

– Хорошо. Но он еще куда-то пойдет, как вы думаете?

– Я думаю, что потенциал богатый. Они не позволяют ему, разумеется, добровольно залечь на дно. И никогда не обескровит его ни одна неприятность, ни одна проблема, ни один крах до такой степени, чтобы он снова в том или ином виде не воскрес. Потому что мы видим, что выпотрошили наружу его жизнь, унизили, как могли, его.

– Да.

– С ним обошлись немилосердно. Хотя мы видим, что обыски... Ну обнаружили определенное количество головных, подмышечных, грудных париков. Это на самом деле никак не компрометирует человека, который должен частенько бывать в обществе...

– Кто из нас не носит подмышечных париков, в конце концов! Что тут такого?

– Например, если тебя интересует, я не ношу подмышечные парики.

– (Смеется).

– И тогда лучше молчи, если вдруг у тебя возникла потребность поставить всех в известность о своих особых привычках. Давай сохраним твое доброе имя.

– Александр Глебович, он же пошел, судя по всему, в Воронеж, в городок, где находятся ядерные боеголовки. Что это было?

– Ой, это совершенно волшебная история. Ядерные боеголовки, во-первых, никакие не ядерные. В свое время психанутый Советский Союз очень любил изготавливать маленькие ядерные устройства. Когда они поняли, что нет ничего проще, чем ядерное оружие, что изготавливать может любой очень богатый идиот, который способен обогатить уран до состояния 235-го, а также имеет боевой плутоний, кюрий и все остальные трансурановые элементы, тогда даже пытались сделать – ты не слышал, наверное, об этом никогда – ядерные пули для 7,62.

– Пули?

– Да, пули. Это была очень тяжелая пуля, она не могла быть автоматной. Но она могла быть использована в пулемете, где чуть-чуть другие возможности. Делали специальные 25-килограммовые ранцы с ядерными минами, которые можно было дистанционно приводить в действие. Американцы параллельно делали ядерные минометы и изготавливали ядерные орудийные снаряды, которые били на 4 км. Но вся эта хрень оказалась абсолютно бессмысленной и никому не нужной... Патроны остались в области фантастики – даже никто не знает, сколько опытных экземпляров было и были ли они изготовлены, потому что теоретически, если ты туда засунул калифорний, то эта штука должна, по идее, сработать и при попадании в стену вынести полтора метра кладки. Но этот калифорний, этот мерзкий калифорний, по-моему 252-й, стоит $4 млн за один грамм.

– Ого!

– Да. А 249-й – $70 млн. Почему 249-й калифорний? Чтобы образовалась критическая масса, требуется определенное количество радиоактивного материала, иначе не произойдет реакция. И калифорний был и есть единственным металлом, который при минимальной критической массе получит ядерную реакцию. И в свое время в Советском Союзе были изготовлены в диких количествах – это было очень модно, это было повальное увлечение тогдашнего ВПК – так называемые ранцы. Ранцы могли быть весом 25 килограммов. Это ядерные мины, но с плутонием, с 235-м ураном. Стандартный ядерный заряд. И затем были еще рюкзачки, по-моему, весом 160 килограммов. И, действительно, когда пошли на Москву, то часть вагнеровцев откололась и поперлась в "Воронеж-45", где находился большой склад древнего советского портативного говна. Они попытались разграбить хранилище ядерного оружия. Об этом написал Reuters, об этом сообщил с ядовитой улыбочкой Буданов. Но, как выяснилось, ни Буданов, ни Reuters не знают самых пикантных подробностей. Я был в "Воронеже-45". Это немыслимо тоскливое местечко неподалеку от города Борисоглебск. По сути, это даже не городок, а военная часть, которая уже 40 лет пребывает в абсолютном алкогольном делирии. На территории воинской части, во-первых, строго соблюдается общность жен, общность мужей, общность детей. Своих никто уже не узнает, они все в таком состоянии, что это нереально.

– При коммунизме живут.

– Если это, с твоей точки зрения, коммунизм, Зюганов бы с тобой поспорил. Хотя если Зюганова накормить "Виагрой", может быть, он и согласится. И там действительно соблюдаются все виды неуставных отношений. В этой части рождаются, живут и умирают абсолютно все хранители черных ранцев и, возможно, где-то находящихся атомных пуль. Я их там не видел. Я был в этом хранилище. И я тебе могу сказать, что в "Воронеже-45" окончательно спиваются примерно в возрасте пяти-шести лет, а к 15 уже пребывают в состоянии непрекращающейся белой горячки. Только в таком состоянии там можно выжить – никто не знает, когда все это говно взорвется. Страшные часики маленькой, но обидной ядерной катастрофы тикают пронзительно. Поэтому они и находятся от начальника и командира до последнего ребенка в состоянии белой горячки. Ты бы мог жить в ожидании, что ядерная катастрофа случится через две минуты?

– Да у нас вся Украина живет в таком состоянии.

– Судя по тому, что вы все трезвы, это не так. Вы просто не видели "Воронеж-45"... Начальство с таким пониманием относится к белогорячечной воинской части, что не то что инспекциями, а даже звонками их не беспокоит. Главное – вовремя подвозить спирт, алкоголь. Лет 13 тому назад нагрянули какие-то физики из Москвы, особо умные. Человек 10 приехало, чтобы проинспектировать состояние малых ядерных боеприпасов и условия их хранения. Но до ангара от ворот воинской части дошли не все, потому что там сразу наливают. Там не понимают разговора без стакана... К часовому подходит полковник, полковник наливает, а потом часовой наливает полковнику. После этого, уже взаимно поддерживая друг друга и оберегая от острых углов, они направляются куда-то в неведомую даль при полузакрытых воротах воинской части. Иначе там не просуществуешь. Иначе бы все эти люди сошли с ума.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– И Пригожин туда поперся?

– Пригожинские. Не сам Пригожин... Да, и эти физики – только двое дошли до склада... Тогда еще двери открывались. Они туда зашли, пробыли там ровно 10 минут и выломились оттуда, как ошпаренные, бросили аппаратуру диагностическую, бросили документацию, бросили пьяных товарищей, бросили личный автотранспорт и бежали. Бежали в сторону Воронежа и Москвы. Никто их больше никогда не видел. Что с ними стало, неизвестно. Но то, что они увидели в этом хранилище, что они поняли про состояние этих предметов, вероятно, вызвало у них панику. И примерно такая же история случилась с пригожинскими мятежниками. Они уж ехали, мечтая о ядерных ранцах, что, понимаешь ли, они прибарахлятся ядерными минометами и атомными патронами. Но когда они подошли к "Воронежу-45"... Ну, разумеется, воинская часть радостно сдалась и решила отпраздновать это событие... Часть зэков удалось сломить с помощью алкоголя, но осталось несколько человек, которые были в состоянии дойти. Они дошли до хранилища и выяснили, что никто хранилище семь лет не открывал. Потому что в 2002 году на хранилище был поставлен электронный замок. А единственный, кто помнил коды этого электронного замка, умер через полтора года от белой горячки. Это был очень ответственный полковник: он распорядился, чтобы коды были написаны на внутренней стороне крышки гроба. Но поскольку там все пьяные и хоронят неизвестно кого, в какую могилу, под какой фамилией... Ну ты можешь себе представить, да?.. Поэтому и эксгумация, которая была совершена с тем, чтобы узнать коды хранилища, ни к чему не привела. А дверь – ни в одном европейском банке такого нет больше.

– О!

– Ее невозможно расстрелять из танка... Пригожинские готовы были ее расстрелять из танка, пока им все-таки кто-то не объяснил, что прямой выстрел в упор из танка может сдетонировать все ядерные боеприпасы, которые там находятся. Они от этой идиотской идеи отказались. В общем, они эту дверь поскребли, поскребли, начертили на этой двери: "Здесь была колония ИК номер такая-то, такой-то взвод, "Вагнер" – и ни с чем удалились.

– Какая история!

– Было бы весело, если бы не умер полковник. Он, конечно же, коды бы сразу отдал уголовникам, которые вторглись в воинскую часть. Ядерные зэки – это то, чего не хватало России во всем этом пейзаже бредовом, который творит живописец Путин.

– Александр Глебович, я хочу процитировать классика.

– Подожди, на этом история не заканчивается.

– Еще не конец?

– Представь себе зэков с ядерным оружием за плечами, которые идут на Москву. Сейчас эти эсхатологические, тяжелые и апокалиптические настроения являются чрезвычайно популярными. Главный идеолог Кремля Дудин напрямую говорит, что... Я прислал Алесе, кстати говоря, цитату.

– Дайте я процитирую. Вот что пишет классик Александр Невзоров в своем Telegram-канале: "В России выведена порода откровенных маньяков, которые уже ни о чем, кроме необходимости массовых убийств и испепеления мира, говорить не могут. Все прочее им неинтересно. Новая медийная звезда РФ – генерал и депутат Гурулев откровенно мечтает о смерти планеты. Русский же телезритель, похоже, начинает привыкать и смиряться с необходимостью превращения в пепел. В очередной раз блеснул и главный идеолог Кремля. Да, это реально умалишенный Дугин, так называемый истинный маньяк, место которого в смирительной рубашке под огромной дозой хлорпромазина. Он готов и мечтает наказать человечество за то, что оно посмело ослушаться бредовых теорий катехона и его лично. Увы, его влияние на компашку старых кремлевских пердунов почти безгранично. Более того, сейчас для Дугина открыты все официальные и медийные площадки, все федеральные и местные каналы". Вы цитируете Дугина: "В случае, когда мы поймем, что тотально проигрываем войну, последней опцией будет уничтожение человечества. Я полагаю, что в критической ситуации наше руководство эту кнопку нажмет. Оно об этом много раз говорило".

– Причем, учитывая сегодняшнюю близость Дугина с Кремлем, он действительно не только имеет возможность дуть в уши, а он популярен. То, что он несет, воспринимается с восторгом. Чтобы окончательно разъяснить нашим сегодняшним зрителям, что имелось в виду в тексте, который любезно зачитал мой друг Гордон: Гурулев возмущается, что Россия не нанесла удар по Вильнюсу.

– Вы лицо Гурулева видели?

– Слушай, при чем здесь лицо? Гурулев, кстати говоря, один из немногих кремлевцев, которым даже после падения путинизма и даже после необходимости где-то скрываться... У него, в общем, неплохая судьба. Это удивительно чуткий человек. А чуткому человеку всегда можно найти применение. Гурулев мог бы отлично зарабатывать на поиске трюфелей. Чуткость, которая позволяет ему предугадывать любое желание начальства и любой смрад ощущать с любого расстояния… Ему бы сшили шлейку, и бретонские крестьяне использовали бы его для поиска трюфелей, как они сейчас используют свинок и специальных собак. Он бы нашел себя в этом мире. Совсем не надо думать, что он будет так же нечестен. Но он – я видео прикладывал, где этот идиот... Правда, он со скрипом, но хотя бы имитацию такого удара – "давайте мы их всех сейчас взорвем"... У них нет других мыслей.

Теперь людям, которые приходят в Кремль с неприятными известиями, по старой средневековой традиции в глотку заливают расплавленный жир Суровикина, который где-то из него вытапливают

– А он не знает, что говорит вообще?

– Они все понимают. Они находятся под диким влиянием своих идей. Они все действительно переживают сейчас, и в России становится с этим не лучше, а хуже, потому что возгонка русского расизма и фашизма набирает новую и новую силу. Гражданского общества, как ты понимаешь, в России нет; весь так называемый гражданский протест был впустую растрачен на мигание фонариками, на шарики, и вся эта публика сделала из себя специальный тренажер для ОМОН, чтобы ОМОН отработал на филологических девочках тактику ударов. Как говорит живой классик, мирный протест – это самая глупая форма покорности. Да-да. Да, есть изумительные, есть храбрые, даже сейчас, даже в России, даже в этом месиве, люди, которые решаются, которые идут на поступок, на подвиг, на преодоление страха и на отказ от грошового уюта. Но в сравнении со 140 млн трусов... Сейчас, к сожалению, разбиты все приборы. Представь себе: ты командир корабля, но все аэронавигационные приборы у тебя перебиты и залиты краской. Такая же история сейчас с социологией, когда Кремль, испугавшись, что цифры будут какими-нибудь не такими, уничтожил всю социологию и для себя тоже. Он тоже летит вслепую. Он не понимает, когда именно может возникнуть протест. Он не понимает, как этот протест может выглядеть. Никто не знает истинных и реальных настроений. Доминирует и полностью царит в медийном и в общественном пространстве, разумеется, русский расизм и фашизм. Что в реальности? Каковы глубинные силы и есть ли ненависть к Путину и путинизму, никому не известно. Именно потому, что отсутствует и журналистика... Ее нет вообще.

– Да.

– Публика, которая осталась в Москве, – это люди, которые в той или иной степени работают на Кремль и Путина. Просто никто бы никогда не позволил им бы ходить по земле, рядышком.

– Все, кроме Познера. Познер на Кремль не работает.

– Я не знаю, работает ли он на Кремль, но я бы эту фамилию, честно говоря, не хотел вспоминать. Почему ты считаешь, что он не работает на Кремль?

– Да это подъ…бка.

– А, понятно. Ну, тогда нужно, чтобы у тебя была табличка в руках – и я буду знать, что это специфический способ пытаться вывести меня из себя, что, кстати говоря, абсолютно невозможно...

– Александр Глебович, а что Дугин?

– Дугин? Ну, мы много раз же с тобой говорили. Это человек, который полностью находится во власти своих бредовых идей. Человек, который никогда не говорит на те темы, при обсуждении которых станет ясно, что он нуждается в немедленной госпитализации. Он говорит только на те темы, в которых никто ничего не понимает: типа богословие, катехоны или кахетоны, бред со спасением человечества от зла. Он считает, что гнойник России должен лопнуть так, чтобы забрызгать весь мир. На хрена его забрызгивать, непонятно. Главное – они не могут объяснить, от какого, собственно, зла они человечество способны спасать. У Кирилла Гундяева, по крайней мере, все проще. Я вчера в программе "Экстракт" объяснял, что Гундяева судить строго нельзя. Когда он вам объясняет, что Россия спасает мир от антихриста, вы должны учитывать один важный фактор… Ты знаешь, что общего у митрополита, архиепископа, епископа и патриарха с космонавтом?

– Нет.

– А если подумаешь? Какая деталь гардероба?

– Скафандр.

– Нет. Подгузник. Когда ты слушаешь беднягу Гундяева, ты слушаешь человека, у которого, может быть, перекосился подгузник и доставляет просто физическое страдание, а в таком состоянии можно все что угодно говорить: хоть про спасение человечества от антихриста.

– Мы вспомнили Гурулева, а я подумал о еще одном российском генерале Суровикине, который куда-то пропал. Картаполов, руководитель комитета Госдумы по обороне, сказал, что Суровикин недоступен. Или как-то так...

– Я знаю, что теперь людям, которые приходят в Кремль с неприятными известиями, по старой средневековой традиции в глотку заливают расплавленный жир Суровикина, который где-то из него вытапливают (смеются).

– Потрясающе.

– Ну, ты же знаешь, я мастер добрых шуток.

– Да, вы вообще добрый человек и мастер, соответственно, добрых шуток. Александр Глебович, вы Нарышкина знаете более-менее?

– В той реальности, которая когда-то называлась Россией, все друг друга знали.

– Вы же были депутатом Госдумы четыре раза, он был спикером.

– Да нет. Здесь та ситуация, когда абсолютно отсутствует предмет обсуждения. Категорически и начисто. Это такое средних размеров плесневое пятно, которое ценится только за то, что это знакомая плесень. Причем это плесневое пятно когда-то украсило биографию Владимира Владимировича и он решил его не стирать. Бывает такая преданная плесень, от которой абсолютно невозможно избавиться. Ты вроде произвел полную санацию, формалином 40-процентным промыл, а оно, глядишь утром, здесь по-прежнему и смотрит на тебя добрыми, преданными глазами и качает большим дворянским профилем. Ну как удержаться, как не сделать такое существо одним из высших должностных лиц в своей бредовой империи?

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Сейчас ряд источников говорит о том, что Нарышкин назначен главным переговорщиком от России на будущих переговорах с американцами о судьбе Украины.

– Я думаю, что для американцев это анекдотичное назначение, потому что, в отличие от вас и нас, они с большим удивлением выясняют уровень ничтожности персонажей, которых Путин ставит во главе самых серьезных инициатив. Но он зато умеет с изумительно важным видом сидеть в четверть стола. Он понимает, что у него римский профиль, и он его дает возможность рассмотреть всем и каждому. Но лучше ему не задавать никаких вопросов и не втягивать в сложные разговоры по поводу судьбы Украины, России. Американцы это знают. Я сомневаюсь, что они с ним будут иметь дело. Либо они туда зашлют какую-нибудь уборщицу Белого дома, которая будет удовлетворять потребность Нарышкина в проведении с кем-нибудь переговоров... Притом я не говорю, что он плохой. Я ни слова плохого о нем не сказал. Он на самом деле-то не самый вредоносный и тупой из них.

– Перейдем к Путину. Слежу за ним постоянно и пристально. Ловлю каждый взгляд, каждый жест. Думаю, когда он уже окочурится наконец, близок он к этому или нет. Когда Путин склеит ласты и кто ему даст клей?

– Было бы абсолютно спекулятивно, неуважительно прежде всего в отношении наших зрителей какие бы то ни было прогнозы строить. Дело в том, что выстроить их невозможно. Его нынешнее физическое состояние и форма не дают никаких оснований для оптимизма. Я ненавижу конспирологию, никому не верю ни в чем и никогда. И, не имея возможности лично поставить диагноз и обследовать, я никогда не делаю никаких выводов. Тем не менее я отчасти был убежден во всей этой крайне неприятной для меня истории с двойниками. По большому счету, там нет никакой конспирологии, потому что двойник – это всего-навсего бытовое удобство. И чего бы, собственно говоря, его не иметь человеку, который может позволить себе все?

– А вы верите в двойников?

– Я не верю в двойников. Я не знаю, есть ли у Путина двойники. Я не знаю, так это или не так. Но когда мне предложили для сравнения фотографии двух людей, один из которых был в Дагестане, а второй – в Москве, я не знаю, это один и тот же человек или это разные люди. Но лбы у этих людей принадлежат разным людям.

– (Смеется)...

– Я в свое время сделал несколько анатомических работ и являюсь автором статей по мышечным... Есть масса всяких анатомических нюансов, которые можно маркировать как проблему апоневроза головы. Апоневроз – это не заболевание, а определенные анатомические подкожные структуры. Мне доводилось делать много препараций, вскрытий, и я в этом разбираюсь. Я знаю, до какой степени морщинная сетка лба строго индивидуальна, и знаю, чем вызывается та или иная степень заморщинивания. Очень легко определяется кожа и ее состояние. И я могу с уверенностью сказать: я не знаю, разные люди на фотографиях или не разные, двойники или не двойники, но лбы принадлежат разным людям. Это я могу говорить с относительно высокой долей вероятности. Я изучил, запросил – и мне были предоставлены фотографии высокого качества. Я не поленился отволочь к нам в университет на кафедру. Мы смотрели все вместе с двумя очень опытными анатомами, и они подтвердили мои соображения.

– Александр Глебович, то, что Пригожин пошел на Кремль, и то, что у него были шансы войти туда и были шансы не увидеть там никого, в том числе и Путина...

– У тебя тоже есть шансы. Если у тебя будет пять – семь тыс. вооруженных людей и пара БТР, ты сможешь там бегать и сиять своей лысиной вокруг Царь-пушки.

– И вокруг Царь-колокола.

– И вокруг Царь-колокола. Ты сможешь делать там все что угодно. Кто угодно может это сделать. В том-то и волшебство феи по имени Пригожин, которая открыла для всех этот закон российской реальности: все до такой степени лживо, фальшиво, дерьмово и бутафорщина, что это может делать всякий, кому заблагорассудится.

– Ну, поэтому и возникает...

– Я могу сказать, что зря вы веселитесь, зря воспринимаете бредни Дугина как что-то очень абстрактное. Завершая наш разговор о Путине... Мне говорят, что "реальный Путин сидит за три километра от собеседников", он боится вирусов, дрожит за свою жизнь, никогда не пойдет на создание ядерной катастрофы... С моей точки зрения, этот разговор является глупостью, потому что это все – гадание на кофейной гуще. Мы обязаны идти гораздо более честным, простым путем. У нас есть некие прецеденты, и только на основании прецедентов мы имеем право пытаться предсказать поведение Путина в таких ситуациях. И я тебе могу сказать, что Рудольф Гесс, Генрих Гиммлер и дакийский царь Децебал были очень брезгливыми, очень дорожили своей жизнью, не терпящими даже чужого дыхания рядом. Тем не менее они с большой легкостью расставались с жизнью, когда возникала необходимость. Децебал бы тоже с большим удовольствием прихватил с собой на тот свет пару-тройку легионов Рима. А Гесс, Гиммлер бы тоже предпочли, вероятно, погибнуть не в одиночку, если бы у них была под рукой соответствующая возможность. Я к тому, что чистоплюйство, дребезжание за свою особу абсолютно не мешает принять такое решение. Если ты помнишь, была такая секта Джонса в Джонстауне. Спровоцировал массовое самоубийство, по-моему, 974 человека покончили с собой...

– Да.

– В течение нескольких часов. И он тоже. Притом что его поведение всегда отличалось избыточной мизофобией, всегда отличалось предельной брезгливостью, заботой о своем здоровье, помешательством на всех видах ЗОЖ. Кстати, и Артем Ануфриев, и Никита Лыткин (это иркутские молоточники так называемые, совершавшие массовые убийства в Иркутске). Был еще липецкий маньяк Анатолий Седых, который тоже отличался мизофобией и тоже был необычайно брезглив, тоже был зожником до последней минуты. Он отжимался, гантелился, требовал дистиллированную воду до той самой минуты, пока не покончил с собой. Если мы вспомним Мохаммеда Атту – это один из тех, кто сидел в самолетах, которые были направлены в башни-близнецы... Там вообще был особый ритуал чистоты. То есть помешательство на ЗОЖ…

Я за то, чтобы Украина была в НАТО, чтобы у Украины было ядерное оружие. И это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках

– Никак не связано...

– Никак не связано с готовностью совершить чудовищный поступок. Я в данном случае не то чтобы на что-то намекаю, но крикуны про то, что "ах, он боится", "ах, он соблюдает дистанции", – вот это все ни о чем не говорит. Прецедентная шкала, которую мы легко можем составить на основании исторических персонажей, которые были вроде бы чокнутыми на себе и на своем здоровье, но тем не менее губительные, глобальные решения принимали в одну секунду...

– Чтобы закончить разговор о Путине, давайте представим: его уже в Кремле нет. Кто вместо Путина?

– Возникает так много внезапных факторов, возникает так много неожиданных персонажей... Могли ли мы предположить в первые месяцы войны, в период самый острый и самый болезненный, когда все у нас было обострено и мы чувствовали шевеление всего в мире, что фигурой станет Пригожин? Нет, конечно. Поэтому я предлагаю не загадывать. Это бессмысленно. Чтобы получить эффект цепной реакции, давайте посмотрим на то, как сработает ближайший к нам. И это будет правильно. Сейчас назначать кого-нибудь в преемники – нет. Мы только понимаем, что никаких благополучных исходов ни при каком варианте не будет.

– Я вам задам последний вопрос. Скоро будет год и пять месяцев полномасштабной войны. Какое у вас ощущение? Когда она закончится? Когда Украина вздохнет свободно? Победившая Украина. Что еще впереди, на ваш взгляд?

– Украина не вздохнет спокойно и счастливо до тех пор, пока существует Россия. Это страшные слова, но их надо набраться мужества и произнести... Да и вообще все человечество, теперь хорошо узнавшее, что такое Россия, никогда уже не вздохнет свободно и счастливо, потому что… Я не сомневаюсь в военной победе Украины, я не сомневаюсь в военной победе НАТО... И тогда Россия, скуля, уползет, чтобы под тишок перестройки родить, воспитать и вырастить нового Путина. Поэтому нет, к сожалению, до тех пор, пока не решен вопрос кардинально... И да, я за то, чтобы, например, Украина была в НАТО, чтобы у Украины было ядерное оружие. Несомненно. И это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках. Но это, к сожалению, тоже не является гарантией. К сожалению, Россия, вопреки всему, вопреки здравому смыслу... Эта война тоже начата вопреки здравому смыслу. Все, что произошло, и все, что сделано Россией, начато вопреки здравому смыслу. И когда вновь она начнет извергаться, когда у нее вновь засвербит ее русский расизм, ее желание быть главной на земном шаре, никакие разумные доводы ее не остановят. Надо говорить безжалостно и честно.

– Я вас благодарю за честность, за яркость, за прекрасный эфир. Александр Глебович, спасибо вам большое. И слава Украине!

– Героям слава! Живе Беларусь! И поскольку...

– И алга, Казахстан!

– Алга, Казахстан! Привет Саше Габышеву, шаману. У нас обалденное количество очень хороших, классных, мощных людей. Мы очень многих узнали с их великой стороны. Мы узнали, что подонки являются подонками. Мы узнали, до какой степени люди бывают хороши. И это тоже дорогого стоит. И конечно же, не хотелось бы этих людей, о которых мы узнали, что они очень хороши, получить вместо них завтра какую-нибудь пригоршню радиоактивного праха. Очень бы не хотелось. И я надеюсь, что какое-то время у нас еще есть.

– Спасибо вам. Спасибо.

– Алесеньке большой привет.

– Спасибо. Лидии тоже. Спасибо, Александр Глебович, спасибо.

– Да, счастливо, пока.

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