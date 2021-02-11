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Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное

Американский программист, предприниматель и филантроп, соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс известен не только тем, что с состоянием в $136 млрд много лет подряд входит в тройку самых богатых людей планеты. Он известен и как очень точный прогнозист, предсказавший появление смартфонов, соцсетей и даже эпидемии коронавируса. Какие прогнозы Гейтса уже сбылись, какие не подтвердились и какие уже сделаны на ближайшие 20 лет – в материале "ГОРДОН".

 
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Первые прогнозы 65-летний Билл Гейтс дал четверть века назад в своей книге "Дорога в будущее". Часть из них оказались весьма точными
Первые прогнозы 65-летний Билл Гейтс дал четверть века назад в своей книге "Дорога в будущее". Часть из них оказались весьма точными
Фото: ЕРА
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист
Если что-то и способно уничтожить более 10 млн человек, это будет вирус, а не война

В 2015 году, выступая на конференции TED Talk, Гейтс предрек угрозу нового вируса, который будет "опаснее войн и ракет", и предупредил, что человечество "не готово к следующей вспышке эпидемии".

"Во времена моего детства мы больше всего боялись ядерной войны. Поэтому у всех в подвалах были бочки с запасами воды и консервов. В случае ядерного удара мы должны были спуститься вниз, затаиться и выживать на этих запасах. Сейчас самая большая угроза глобальной катастрофы выглядит уже не так. Если что-то и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы. Мы тратим огромные средства на средства ядерного сдерживания, при этом выделяем очень мало средств на предотвращение эпидемий", – говорил Гейтс шесть лет назад.

ВИДЕО
То самое выступление Билла Гейтса на TED Talk в 2015 году. Видео: Олег Дубина / YouTube

Когда весной 2019 года началась пандемия коронавируса, многие вспомнили это выступление основателя Microsoft. Видео начали тиражировать в сети, появились слухи о причастности Гейтса к созданию нового штамма вируса. Сторонники теории заговора уверяли, что компьютерный миллиардер затеял это все, чтобы легально вживлять людям чипы под видом вакцины.

Сам Гейтс в интервью CNN назвал эти слухи "глупыми и странными". Его выступление проходило, когда в Африке бушевала эпидемия лихорадки Эбола, о чем Гейтс и упоминал в своей речи. Тем не менее он оказался частично прав: человечество до сих пор не справилось с эпидемией COVID-19, вспыхнувшей почти год назад.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 11 февраля превысило 107,3 млн, из них более 60 млн вылечились, а почти 2,4 млн умерли.

Маленький компьютер-кошелек заменит почти все, что вы носите с собой, и будет хранить тысячи фотографий ваших детей

В 1995 году Гейтс опубликовал книгу "Дорога в будущее", в которой описывал, как технологии повлияют на жизнь человека и как изменится общество с развитием IT-индустрии. В книге было несколько конкретных прогнозов, часть из которых подтвердились спустя четверть века. Например:

♦ "Глобальная интерактивная сеть изменит нашу культуру столь же глубоко, как печатный пресс Гутенберга – Средние века", – писал Гейтс в своей книге об интернете. В одном из старых интервью он также говорил, что у каждого будет электронная почта и видеоконференцсвязь.

♦ Предсказал появление смартфонов, которые в 1990-х описал как "маленький компьютер-кошелек", который "заменит почти все, что вы носите с собой сегодня" и будет "хранить тысячи фотографий ваших детей".

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Гейтс со своей книгой 1995 года "Дорога в будущее". Фото: gatesnotes.com

В 1999 году, во времена абсолютного господства кнопочных телефонов, Гейтс уже в другой своей книге – "Бизнес со скоростью мысли" – вновь предрекает появление смартфонов, которые будут изобретены спустя несколько лет.

"Люди будут носить с собой небольшие устройства, которые позволят им все время оставаться на связи и использовать компьютеры, где бы они ни находились. Они смогут проверять новости, посмотреть на забронированные рейсы, получать информацию с финансовых рынков, по сути, делать все, что угодно, на этих устройствах", – настаивал Гейтс.

♦ Предугадал появление социальных сетей и их быстрый рост. Свой анализ он повторил и пару лет спустя, написав, что "частные веб-страницы для ваших друзей и членов семьи станут нормой и позволят вам переписываться и планировать события".

Однако Гейтс не смог предугадать, что помимо облегчения коммуникации, соцсети "будут фильтровать разные точки зрения". В этом он признался в своем блоге на GatesNotes, посвященном 25-летию книги.

"Я удивлен, что социальные сети одновременно объединяют нас и способствуют созданию более поляризованной атмосферы. Я не ожидал, что столько людей выберут отфильтровать другую точку зрения и укрепить свои собственные взгляды", – написал он.

Умная реклама станет нормой для большинства устройств

В 1999 году в упомянутой книге "Бизнес со скоростью мысли" Гейтс делает еще несколько точных прогнозов, а именно:

♦ Предсказывает сайты для сравнения цен различных производителей. "Появятся автоматические сервисы для сравнения цен в магазинах. Они позволят людям видеть цены с разных сайтов и без лишних усилий находить самый дешевый продукт, независимо от отрасли", – писал он.

♦ Одним из первых предполагает, что все финансовые операции в будущем будут совершаться через интернет, чем, по сути, предсказывает появление онлайн-банкинга. Плюс не сомневается, что часть медицинских услуг тоже будет оказываться через сеть: "Люди будут оплачивать счета, решать свои финансовые проблемы и общаться со своими врачами онлайн".

♦ Предполагает, что появятся сервисы по видеомониторингу дома: "Потоковое видеонаблюдение вашего дома станет нормой и будет информировать вас о том, кто приходил, пока вы отсутствовали".

♦ Предвидит появление целевой рекламы, то есть рекламы, которая избирательно отображается для конкретного интернет-пользователя в соответствии с его интересами. Причем сфера интересов пользователя определяется через множество факторов, в том числе поисковые запросы, которые он делает в сети.

"Умная реклама станет нормой для большинства устройств. Они будут знать ваши потребительские предпочтения и показывать рекламу, которая связана с вашими интересами", – писал Гейтс более 20 лет назад.

♦ Не сомневается в появлении интерактивного телевидения, сочетающего в себе классическое ТВ и передовые интернет-технологии: "Телевещание будет соединяться с интернетом и предлагать ссылки на вебсайты, которые предлагают дополнительный контент на заданную тему".

Я был чересчур оптимистичен, когда писал о росте цифровых помощников

Среди многочисленных прогнозов Гейтса были и те, которые не оправдались. К примеру:

♦ Он считал, что со временем на улицах городов появятся киоски или своеобразные телефонные будки, но не для звонков, а для выхода в интернет и сеансов видеосвязи.

♦ Прогнозировал резкий рост и развитие услуг виртуального цифрового помощника – встроенного сервиса, фактически выполняющего роль личного секретаря при пользователе: планирует рабочий и домашний график, ищет информацию, напоминает о запланированных встречах. Гейтс представлял, что подобные сервисы станут полноценной заменой реального секретаря, но ошибся.

"Я был чересчур оптимистичен, когда писал о росте цифровых помощников. Да, у нас есть Cortana, Siri и Alexa, но их функционирование далеко от того богатого опыта, который я предполагал в 1995 году", – писал Гейтс в ноябре 2020-го.

ВИДЕО
Билл Гейтс рассказывает о прогнозах, которые дал 25 лет назад в своей книге "Дорога в будущее". Видео: Bill Gates / YouTube

♦  Влияние интернет-технологий на условия жизни в мегаполисах. Гейтс предполагал, что развитие IT-сервисов позволит ощутимую часть работы выполнять из дома, в итоге отпадет необходимость, во-первых, добираться в офис, во-вторых, арендовать или покупать квартиры ближе к центру, что обходится ощутимо дороже для семейного бюджета.

Частично предположения Гейтса оправдались, правда, не столько из-за развития интернет-сервисов, сколько из-за вынужденных карантинных ограничений во время пандемии коронавируса.

"Мы уже видим, как некоторые из этих эффектов начинают проявляться сейчас, поскольку офисные работники остаются дома из-за COVID-19. Microsoft недавно заявила, что выполнение некоторой работы из дома (менее 50% времени) станет нормой даже после окончания. Думаю, в ближайшие годы эта тенденция усилится", – писал уже в 2020-м Гейтс.

Одна из основных угроз будущего — это биотерроризм

В своих многочисленных выступлениях Гейтс уже сделал прогнозы на ближайшее будущее, например:

♦ В 2015 году в своем ежегодном обращении он предсказал, что новейшие технологии победят голод в Африке, поскольку повысят производительность сельского хозяйства на Черном континенте.

"Через 15 лет этот ужасный парадокс исчезнет благодаря инновациям. Ученые уже разработали улучшенные удобрения и растения, которые приносят больше урожая, обладают высоким содержанием питательных веществ и иммунитетом к различным заболеваниям. Теоретически с помощью этих ресурсов африканские фермеры смогут удвоить свои урожаи", — писал Гейтс.

♦ В 2016 году в эссе на сайте Project Syndicate предположил, что к 2035 году в мире практически не останется бедных стран.

"Практически все страны будут обладать доходами чуть ниже среднего уровня или еще более высоким достатком. Государства будут перенимать опыт своих более успешных соседей и процветать благодаря новым вакцинам, улучшенным семенам и цифровой революции", — писал Гейтс.

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Фото: ЕРА

♦ В том же 2016-м он сделал еще один прогноз: что через 15 лет ветряная, солнечная и другие виды возобновляемой энергетики будут обеспечивать электричеством большую часть планеты.

♦ В 2017 году во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что одна из основных угроз будущего — это биотерроризм, сообщало The Guardian. Гейтс предполагает, что в ближайшие 10–15 лет террористы смогут синтезировать смертельные штаммы гриппа или запустить эпидемию оспы, что станет угрозой для десятков миллионов людей на планете.

♦ В 2017 году в интервью журналу Quartz он предположил, что в ближайшие 20 лет роботы займут миллионы рабочих мест. Чтобы избежать социальной катастрофы, Гейтс предложил установить налог на роботов, а людям, потерявшим работу, – безусловный основной доход или другие виды пособий и переобучать их.

Теги: интернет, Microsoft, социальные сети, Билл Гейтс, эпидемия, реклама, вирус, компьютеры, смартфон, технологии, соцсети, программное обеспечение
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