Терехов: Харьков держится, Харьков не сдается, и Харьков победит

Никто в Харькове не мог представить в страшном сне, что такое может быть от русских. Но сегодня все настроены бить врага

– Игорь Александрович, добрый день.

– Добрый день.

– Скажите, пожалуйста, как вы? Как держится Харьков?

– Ну, прежде всего, Харьков держится, Харьков не сдается, и Харьков победит. Это однозначно. Могу вам сказать, что ситуация непростая. Потому что вы видите, какая агрессия со стороны российских войск идет. Российских войск очень много сконцентрировано вблизи Харькова, но могу четко сказать, что наши военные – настоящие герои, которые сдерживают все эти наступления, уничтожают технику врага, бьют врага – и тем самым дают нам возможность организовывать коммунальные услуги людям, организовывать подвоз питания, медикаментов, раздачу медикаментов.

Поэтому, знаете, сегодня город Харьков един как никогда. Мы одна дружная семья, которая сплотилась вокруг города, вокруг независимости Украины, и все вместе отстаиваем независимость Украины. Знаете, я каждый день с людьми, я каждый день бываю у людей, встречаюсь, мы вместе. И ни разу я не слышал от людей, что что-то не так. Да, тяжело, но все, знаете... Вот проезжает машина, и говорят: "Мы держимся". И это, знаете, очень круто. Потому что единый порыв – что враг не пройдет.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Игорь Александрович, вы могли в самом страшном сне представить себе, что на русскоязычный город Харьков – красавец Харьков – пойдет эта саранча, эта орда?

– Вы знаете, ни я, ни, наверное, ни один из горожан Харькова не мог себе представить вообще ни в голове, ни в страшном сне, что такое может быть со стороны русских. Вот никто абсолютно. И знаете, я общаюсь – люди говорят: "А как это вообще могло произойти? Как вообще такое может быть?"

Город Харьков... У нас у каждого четвертого человека есть родственники, знакомые в Белгороде, в Курске, где-то дальше. Потому что это русскоязычный город, это другая ментальность. Но сегодня все эмоции людей, знаете, захлестывают: "Этого не могло быть". И люди не могут поверить, что это произошло. Но сейчас, когда все это увидели, когда увидели страшные разрушения, когда увидели гибель своих друзей, соседей – у людей перевернулось. Пройдет не одно поколение, когда, знаете, по-другому что-то повернется. Это очень серьезно. Сегодня Российская Федерация сделала такое, что люди настроены... Мало того что по-боевому, такой боевой дух, который сегодня есть у харьковчан, – этого не было никогда.

Это не 14-й год. Далеко не 14-й год. Сегодня все настроены в едином порыве бить врага. Сегодня Российская Федерация оказалась вдруг за несколько дней врагом. Вы понимаете, что произошло? Это ментальность людей. И это женщины. Это женщины, которые никогда не могли понять, что такое вообще возможно. Никогда. А сегодня я встречаю, а они говорят: "Мы все за. Как такое может быть? Мы держимся". Они стали другими.

– Игорь Александрович, я обожаю Харьков. Это один из самых любимых моих городов.

– Я тоже, вы знаете.

– Да. Тем более, надо признать, что таких красивых городов на карте Украины, может быть, раз, два – и обчелся.

– Один только город – один город Харьков такой красивый.

– То, что в Харькове сделано, – это пример для всех. Я об этом говорил всегда. У меня жена из Харькова, много друзей в Харькове. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Путин так бомбит Харьков, потому что он ожидал, что харьковчане встретят его с хлебом-солью – и вдруг этого не произошло? Он мстит Харькову?

– Вы знаете, я не могу сказать, что думает президент Российской Федерации Путин. Я вижу только последствия – это глобальнейшие разрушения. Знаете, я сегодня обратился к харьковчанам. Я сегодня был в одном из микрорайонов в центральной части города. Это район, где всегда жила интеллигенция города, профессура. И вот сегодня волей судьбы я заехал и вспоминал: пришли ко мне люди и говорят: "А можно заасфальтировать арку? Проезд в арку". И я помню, как мы заасфальтировали сразу ту арку и как они мне написали: "Спасибо большое. Вы заасфальтировали. Ее не асфальтировали столько лет..." Мы сделали там ремонт подъезда – металлопластиковые окна.

Сегодня я смотрел на все это... Надо сказать, арка сохранилась и асфальт наш сохранился – окон нет, людей нет. Все разбито. И я пообещал харьковчанам: "Мы все восстановим. Мы восстановим все до последнего подъезда. Мы восстановим все дома. Построим новые дома, где нельзя восстановить. Мы возродим этот город из пепла, который сейчас нам делают". То, что сегодня делают, – это геноцид против украинского народа. Я никогда не говорил таких слов, вы знаете. У нас с вами были сложные, там, будем говорить, публичные отношения...

– Да.

– Вот. Но сегодня я вам скажу, что все харьковчане в едином порыве. Мы восстановим наш город. Он будет еще красивее, поверьте.

Было попадание в машину – ехала семья – и погибли дети

– Игорь Александрович, погибших много в Харькове?

– Да.

– Вы знаете цифру точную?

– Я не буду вам говорить цифру. Не хочу просто говорить. Конечно, я ее знаю. Но из этических соображений не скажу. Большое количество людей среди мирных погибло, военные есть жертвы. Ну, это война. Я вчера был в одном из наших лечебных учреждений, проведывал наших раненых – и военных, и мирных людей, которые вышли на улицу. Вышли на улицу возле авиазавода – разорвалась бомба. Кто-то погиб, кто-то остался жив: там, близнецы... Ну, много не буду говорить. Но я вам хочу сказать: и тем не менее люди лежат в реанимации в сознании, я подхожу – он мне так кулак – и говорит: "Мы победим". Это простой человек, простой харьковчанин. "Игорь Александрович, мы вместе, мы победим".

Как вы считаете, как вообще могло такое быть? Как вообще люди сплотились? Он раненый, его прооперировали, и он держится. Женщина тоже вышла – разорвалась бомба. Преклонного возраста. Лежит и говорит: "Мы вместе. Вы молодцы. Мы вместе". Вы понимаете, какой дух у нас?

– Детей много погибших?

– Есть. К сожалению, есть. Было попадание в машину – ехала семья – и погибли дети.

Фото: EPA

– Игорь Александрович, сколько вы часов в сутки спите сегодня?

– Да какая разница, сколько я сплю, если честно? После победы поспим.

– Вы верите в победу?

– Да. И я, и все харьковчане. А у нас по-другому не может быть. Вы поймите: наш народ вообще непобедим. Я сегодня горжусь каждым харьковчанином. Каждым. Потому что такого духа противодействия врагу, таких эмоций... Давно такого не было. Все в едином порыве. Никто даже не сомневается. По-любому мы победим.

– Игорь Александрович, многие харьковчане – простые парни, ребята – взяли в руки оружие?

– Вы знаете, да. Так случилось... Я же потомственный харьковчанин. Я живу всю жизнь в городе, никуда не уезжал, не уезжаю и не уеду. И могу вам сказать, что я, когда езжу, прихожу и вижу ребят из теробороны и многих знаю... Многих не знаю. Просто подходят: "Давайте сфоткаемся". И многие для меня понятны: они по духу своему по-любому бы шли в тероборону. И многие меня удивили. Вы знаете, приятно удивили, взяв автомат в руки, надев одежду военную. Я никогда не думал о некоторых, что они могут пойти. Это супер. Вот это круто реально.

Есть ли у меня уверенность в украинской армии? 1000%

– Вы знаете, для меня и для всего мира потрясение – наша прекрасная армия, которая так себя проявляет. Вот у вас есть уверенность в наших ребятах?

– Вы знаете, 1000%. Вот 1000%. Я вам скажу больше: для многих харьковчан это удивление. Всегда говорили... Харьков же – мирный город. Мы любим создавать красивые локации. Мы любим, чтобы это все было круче, чем у других. Мы всегда выигрывали все конкуренции, мы делали такие мульки, которых не было у других городов. И этим мы славились. Харьковчане не любят простых вещей – мы уже с претензией на лучшее, на лучшее и на лучшее. Поэтому очень тяжело: нужно все время соответствовать, нужно быть круче других. Если самый чистый город – это город Харьков. Мы и сейчас убираем мусор. Сегодня подхожу – женщина говорит: "Вы молодцы. Вы же мусор убираете". Я говорю: "А как по-другому?" Да, под обстрелами. Герои-коммунальщики.

Вы знаете, у меня родилась идея: когда мы победим, поставить памятный знак коммунальщикам, которые под обстрелами вывозят мусор, под обстрелами ремонтируют теплотрассы. В них стреляют, а они работают. В них стреляют, а они воду тянут. Понимаете, в чем дело? Я вам хочу сказать: у нас около 400 домов из 8 тыс. сейчас без тепла. Это там, где нереально вообще ничего сделать. Вы вообще представляете: переподключение? Все, что можно, делают: газ подключают, электроэнергию... Бьют по трансформаторам. Они переподключают. Вы понимаете, какие у нас люди? Даже словами это не скажешь, какое отношение людей сегодня. И женщина подходит и говорит: "Мусор вывезли". Ну конечно, мы победим, отстроим город. Он будет еще лучше, еще красивее. Все вместе отстроим.

Вернусь к армии. И вот этот миролюбивый город всегда считал, что "нас это не коснется никогда". Армия, там, у нас есть летные училища. Многие приезжают. Всегда мы были на выпусках, на присяге в армии. Но никогда мы не думали, что у нас такая армия. Никогда. Эта армия – пример вообще для подражания. Я уверен: пройдет война – и очень многие молодые ребята, которые сейчас работают волонтерами, которые сейчас помогают нам... А волонтеры у нас красавцы вообще. Вы не понимаете. Волонтеры вместе с нами под обстрелами раздают еду, раздают медикаменты, сами варят. Вот рестораны, допустим, – они сами делают еду. Я сказал всем: "Спишем все коммунальные услуги. Готовьте. Получая от нас продукты, они готовят, разносят горячую еду". Так вот многие из них после этого, я уверен, пойдут служить в армию на контракт. Потому что армия сейчас – это наша гордость.

Фото: EPA

– Игорь Александрович, ну Харьков – зажиточный город, купеческий такой. Много богатых людей. Богатые люди сегодня помогают горожанам?

– Помогают. Вот у меня есть друг... Я просто один пример приведу. Игорь Абрамович – это мой друг, мы с ним много лет дружим – он очень много делает. Его просить не надо: он мне сам позвонил в первый день: "Игорь, что тебе надо?" Сейчас фуры, медикаменты, продукты питания... Не только он. Я просто самого близкого назвал. А все-все. Сегодня нет безразличных людей – нет абсолютно. Знаете, [Галина] Герега мне звонит. Сама меня нашла – говорит: "Я все знаю. Послушайте. Открываю магазин – берите все. Это ж война". Причем она не харьковчанка. Она была у нас несколько раз. Я с ней несколько раз встречался. Ну нормальный человек. Были рабочие отношения. Но понимаете, какая ответственность? Мне говорит: "Все, что вам надо, берите". Ну, нет сегодня... На заправках, где мы заправляемся... Послушайте: ну молодцы же. Говорят: "Мы оставляем вам резерв. Сколько надо – берите. Никаких денег". Я говорю: "Гарантийное письмо дам". – "Прекрати".

– Потрясающе.

– Вот это народ. Вот это народ!

– Игорь Александрович, я хочу выразить восхищение прекрасным Харьковом. Я хочу выразить восхищение вами как несгибаемым мэром, который в самое трудное для своего города время на посту и выполняет обязанности. Я очень хочу сказать вам слова поддержки. Держитесь. На вас смотрит вся Украина. Больше того – на вас смотрит весь мир.

– Спасибо. Мы вместе победим. 100%.

– Спасибо вам.

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