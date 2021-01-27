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Андрей Волянский
Андрей Волянский

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук.


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С прививками цивилизованный мир через месяц-два получит коллективный иммунитет. А Украина рассчитывает только на естественное инфицирование

COVID-19. Украина. Ошибки и успехи.

Ошибки.

Первая волна пандемии в Украине фактически началась осенью 2020 года. К чему после летнего затишья исполнительная власть оказалась не готова. Реально не хватало коек и кислородного обеспечения. После августовских 25 летальных исходов в сутки и сентябрьских 50 в октябре начался резкий отрыв – 85 смертей/сутки, в ноябре – декабре – 180 смертей в сутки.

Новогодние праздники, вопреки прогнозам исполнительной власти, дали ожидаемое снижение активности эпидемического процесса (130 ежесуточных летальных исходов в январе). После окончания полулокдауна 24 января нужна внятная стратегия на последующие несколько месяцев. Ее у исполнительной власти нет. Мы слышим туманные заявления о том, что в течение весны жесткие карантинные меры не понадобятся. Почему? Ведь очевидно, что в ближайшие недели мы вновь увидим рост.

И это могут быть и 200, и 300, и даже 400 летальных исходов в сутки. Ведь в отличие от Западной Европы в Украине эпидемический потенциал далеко не исчерпан (мы только достигли показателя 500 смертей на 1 млн жителей и контактировали с вирусом примерно 30% населения). При отсутствии вакцинации ближайшие месяцы могут быть крайне тяжелыми для страны и минимизировать неизбежные потери можно только двумя способами: длительным жестким локдауном или адресной защитой групп риска. Жесткий локдаун для нашей слабой экономики и уставших людей крайне нежелателен. Адресной защитой пожилых и людей с хроническими заболеваниями исполнительная власть упрямо не хочет заниматься. Можно было бы направить полностью им 2,1 млн доз вакцины, ожидаемых в феврале – марте, но и тут наши гениальные руководители решили вначале вакцинировать военнослужащих на востоке. Которым вакцинация не нужна. 80% смертей дала группа 60+, а остальные 20% – это люди разного возраста с хроническими заболеваниями.

Почему получим так мало вакцины и получим так поздно? Летом рассказывали сказки про "украинское чудо" – вакцину, которая вот-вот выйдет на этап испытаний, и закатывали деньги спецфонда в асфальт. Осенью начали говорить о замечательной программе COVAX. Только зимой смогли договориться о крохотном количестве китайской вакцины. COVAX изначально рассчитан на нищие страны, объедки со стола, так сказать. Когда Запад привьет своих граждан, сформируется более-менее четкая логистика излишков и их, безусловно, передадут нищим. Но это произойдет в лучшем случае в конце весны – летом. Когда активный период пандемии завершится. Когда Украина получит ожидаемые 40–60 тыс. летальных исходов (1000–1500 смертей на 1 млн).

Другие серьезные проблемы Украины в контексте пандемии: отсутствие эпидемического расследования, низкий охват тестированием, низкий уровень оказания медицинской помощи по другим патологиям, отсутствие грамотного анализа и прогнозирования у исполнительной власти.

Успехи.

В Украине хорошие медики. Это важно. Мы должны ценить эти 700 тыс. человек. Еще и потому, что до прихода Уляны Супрун их было 800 тыс. Инфекционисты, реаниматологи, терапевты, семейные врачи, эпидемиологи. Врачи скорой помощи. Врачи других специальностей. Средний и младший медицинский персонал. Постепенно клиническая иммунология становится значимой.

В Украине создали хорошие протоколы и регулярно и быстро адаптировали их.

В Украине хорошие люди. Которые дисциплинированно выполняют карантинные мероприятия, помогают близким и незнакомым людям. Не обращаются к перегруженным семейным врачам потому, что друзья рассказали, как правильно лечить COVID-19.

Нельзя только ругать исполнительную власть. После потерянного впустую лета осенью быстро нарастили коечный фонд до 66 тыс. и уже в декабре смогли снизить загруженность до приемлемых цифр. Смогли обеспечить большинство коек кислородом. Дали, хоть и временные, надбавки к зарплатам медиков.

Резюме. Пандемия подходит к концу. Цивилизованный мир быстро прививает группы риска и уже через один-два месяца коллективный иммунитет будет создан во многих странах за счет 30–50% инфицированных и 20–40% привитых. Украине приходится рассчитывать только на естественное инфицирование – к концу весны я предполагаю 50–60% инфицированных и 5–10% привитых. Минимизировать потери можно адресной защитой групп риска, в том числе перераспределением вакцины в их пользу.

Не теряем оптимизм, планируем летний отдых.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, экономика, вакцинация, карантин, медики, Андрей Волянский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, иммунитет, локдаун
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