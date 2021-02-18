Украина должна начать уголовное производство против Путина

Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина за расстрелы на Майдане, за аннексию Крыма и за убитых на Донбассе украинских солдат.

Найдутся те, кто возразит: такой процесс беспрецедентный. Но это не про дипломатический протокол, а про справедливость и неотвратимость наказания. Значит, такой прецедент должен быть создан для предупреждения таких уголовных преступлений.

Понести ответственность должны не только исполнители – опричники Януковича и организатор – сам Янукович. Наказанным должен быть Путин – заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

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