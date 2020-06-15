Зверобой решила сыграть на хайпе нелюбви к Зеленскому, но просчиталась и перешла ту тонкую грань, которая отделяет хайп от аморальности

Взлом аккаунта – это обычная история. Обычная, когда ты написал какую-то хрень по пьяни и тебе потом настолько стыдно за написанное, что ты говоришь о взломе. Или когда ты пишешь текст с расчетом, что тебя поддержат, а тебе все начинают презрение выказывать. И тогда ты опять говоришь, что тебя взломали. ФСБ, например. А еще можно попытаться сказать, что тебя не так поняли или вырвали из контекста. Тоже модная тема.

Несколько лет назад Маруся Зверобой написала антисемитский пост. Я спросил ее, что это за хрень? В ответ услышал какой-то бред. Я вынес ее из френдов в Facebook и прекратил общение в жизни. И это при том, что я знаю ее с 2014-го. Она решила сыграть на хайпе нелюбви к Зеленскому, но просчиталась и перешла ту тонкую грань, которая отделяет хайп от аморальности. И она не первая, кто так делает. Но это не делает дело в отношении нее и Федины хоть на каплю более обоснованным. Мухи отдельно, а котлеты отдельно.

Например, пару лет назад пресс-секретарь Саакашвили отличилась антисемитским постом в адрес Порошенко, назвав его Вальцманом. Тоже рассчитывала на хайп и нелюбовь к пятому президенту. И была зафукана теми, кто критиковал Порошенко, – подобные высказывания посчитали недопустимым в цивилизованном обществе. А мы ведь стараемся строить цивилизованное общество. Кстати, та история уже многими позабылась, и руководитель "Офиса простых решений" опять сотрудничает с автором того антисемитского поста. Такое вот простое решение.

Причина в том, что в Украине мало ценится репутация и практически отсутствует репутационный институт. Политики и активисты позволяют себе ксенофобские или человеконенавистнические слова, а общество им прощает. У нас принято стыдливо морщины нос и говорить "он мерзавец, но он же наш мерзавец". Хотя мы знаем, что в цивилизованном обществе такие люди становятся нерукоподаваемыми, а их слова осуждаются. И если вы считаете, что надо во всем поддерживать всех лишь потому, что они оппоненты власти, то это глубокое заблуждение. То, что аморально и неприемлемо, не должно получать поддержку. Но это только если мы строим цивилизованную страну, а не продолжаем жить по принципу – друзьям все, а врагам закон. Поэтому я осуждаю фейковое дело против Зверобой и Федины, но и на антисемитские тексты Зверобой закрывать глаза не буду. И вы определитесь, что мы строим и как будем жить. И живите. По совести.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора