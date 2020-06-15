Клуб читателей
ГОРДОН
 
Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


все материалы автора

Зверобой решила сыграть на хайпе нелюбви к Зеленскому, но просчиталась и перешла ту тонкую грань, которая отделяет хайп от аморальности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Взлом аккаунта – это обычная история. Обычная, когда ты написал какую-то хрень по пьяни и тебе потом настолько стыдно за написанное, что ты говоришь о взломе. Или когда ты пишешь текст с расчетом, что тебя поддержат, а тебе все начинают презрение выказывать. И тогда ты опять говоришь, что тебя взломали. ФСБ, например. А еще можно попытаться сказать, что тебя не так поняли или вырвали из контекста. Тоже модная тема.

Несколько лет назад Маруся Зверобой написала антисемитский пост. Я спросил ее, что это за хрень? В ответ услышал какой-то бред. Я вынес ее из френдов в Facebook и прекратил общение в жизни. И это при том, что я знаю ее с 2014-го. Она решила сыграть на хайпе нелюбви к Зеленскому, но просчиталась и перешла ту тонкую грань, которая отделяет хайп от аморальности. И она не первая, кто так делает. Но это не делает дело в отношении нее и Федины хоть на каплю более обоснованным. Мухи отдельно, а котлеты отдельно.

Например, пару лет назад пресс-секретарь Саакашвили отличилась антисемитским постом в адрес Порошенко, назвав его Вальцманом. Тоже рассчитывала на хайп и нелюбовь к пятому президенту. И была зафукана теми, кто критиковал Порошенко, – подобные высказывания посчитали недопустимым в цивилизованном обществе. А мы ведь стараемся строить цивилизованное общество. Кстати, та история уже многими позабылась, и руководитель "Офиса простых решений" опять сотрудничает с автором того антисемитского поста. Такое вот простое решение.

Причина в том, что в Украине мало ценится репутация и практически отсутствует репутационный институт. Политики и активисты позволяют себе ксенофобские или человеконенавистнические слова, а общество им прощает. У нас принято стыдливо морщины нос и говорить "он мерзавец, но он же наш мерзавец". Хотя мы знаем, что в цивилизованном обществе такие люди становятся нерукоподаваемыми, а их слова осуждаются. И если вы считаете, что надо во всем поддерживать всех лишь потому, что они оппоненты власти, то это глубокое заблуждение. То, что аморально и неприемлемо, не должно получать поддержку. Но это только если мы строим цивилизованную страну, а не продолжаем жить по принципу – друзьям все, а врагам закон. Поэтому я осуждаю фейковое дело против Зверобой и Федины, но и на антисемитские тексты Зверобой закрывать глаза не буду. И вы определитесь, что мы строим и как будем жить. И живите. По совести.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: ФСБ, Борислав Береза, Владимир Зеленский, Маруся Зверобой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств G
Ирина МУЗЫЧЕНКО
  Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?"
  Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?" G
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS