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Даниил Мокрик
Даниил Мокрик

Украинский журналист.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В 2020 году украинская власть ушла на самоизоляцию. Только не от COVID-19, а от здравого смысла и от законов

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Давайте вынесем COVID-19 и карантин за скобки. Иначе все итоги будут только об этом. Но и без того есть о чем вспомнить.

Вот, например, о конституционном кризисе. Это был полный дурдом. Конституционный Суд вместо Верховной Рады решает, что может и что не может быть преступлением (это – об уголовной ответственности за ложь в декларациях). Президент Зеленский, в свою очередь, кладет на Конституцию все, что только кладется: сначала хочет отменить решение, разогнать КСУ, а затем берет и отстраняет главу суда.

Где написано, что президент так может? Разве в душе самого президента. Внутренние нормативные акты.

Или можно вспомнить о деле заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Еще никогда в истории Украины власть так брутально "своих" не отмазывала от уголовной ответственности. В чем ценность Татарова для Зе и команды – большая загадка. Даже его назначение заместителем Ермака выглядело странно. Вытягивание за уши выглядит еще более странно.

А еще местные выборы были! А с ними – бесстыдное использование должности президента для агитации за одну партию – "Слуга народа". Мало было поездок Зеленского по всей Украине с выступлениями под партийной символикой и с предвыборным лозунгом на устах. Мало было агитации на официальном сайте президента. Надо было еще придумать в день выборов опрос "Пять вопросов от президента". Фейковый опрос, о котором сразу же после выборов благополучно забыли и забили, даже не объявив окончательных результатов подсчета. Опрос – фейковый, а вот косвенная агитация – вполне настоящая.

Ой, а еще фантомное "дело вагнеровцев" было... Но о нем мы точно поговорим в итогах следующего года. Недаром же Bellingcat уже анонсировал фильм-расследование на эту тему.

В конце концов, это все – тоже о карантине. О самоизоляции власти – только не от COVID-19, а от здравого смысла. И от законов. От всего, кроме собственного: "Потому что я так хочу, вот почему!".

И это, в отличие от 2020 года, не закончится в полночь между 31 декабря и 1 января. Нет-нет, здесь все только начинается.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, выборы, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа, Даниил Мокрик, самоизоляция
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