Благодаря кошмару, созданному Трампом, у Байдена будет особенно сильный президентский мандат

Вы когда ужасаетесь событиям в Вашингтоне и предрекаете какие-то эпохальные перемены для США и мира, просто оставляйте хоть пять секунд для мысли, что без всего этого кошмара, произведенного Трампом за четыре года президентства и особенно за последние месяцы, Байден, возможно, не смог бы победить, и тем более демократы не смогли бы взять под контроль Сенат.

Как говорил не по этому поводу, но с похожим мотивом один веселый политтехнолог, иногда людям нужно делать зло, чтобы они стали лучше. Чистая правда.

Жизнь движется вперед парадоксами. Благодаря этому кошмару, созданному Трампом, у Байдена будет особенно сильный президентский мандат.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора