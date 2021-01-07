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События

Сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса США. Фоторепортаж

Вчера 23.44
6 января в Вашингтоне сторонники президента США Дональда Трампа штурмом взяли здание Конгресса, где проводили заседание, посвященное победе Джо Байдена на президентских выборах. Идти к Капитолию людей призвал Трамп, он обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. Протестующие разбили стекло входной двери и проникли внутрь помещения. По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии. Фотографии из Вашингтона опубликовало агентство ЕРА.
Теги: США, выборы, протесты, штурм, Конгресс США, Вашингтон, Дональд Трамп, выборы в США, президент, ранение, Нэнси Пелоси, выборы президента США 2020, заседание
 

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