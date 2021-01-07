Сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса США. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Один из протестующих в кресле председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси
Фото: ЕРА
Протестующие оставили на столе Пелоси записку "Мы не отступим"
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
6 января в Вашингтоне сторонники президента США Дональда Трампа штурмом взяли здание Конгресса, где проводили заседание, посвященное победе Джо Байдена на президентских выборах.
Идти к Капитолию людей призвал Трамп, он обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору
, утверждает CNN. Протестующие разбили стекло входной двери
и проникли внутрь помещения. По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии
. Фотографии из Вашингтона опубликовало агентство ЕРА
.