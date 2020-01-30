После уничтожения наших церквей осталась лишь маленькая часть старинных икон. Поэтому наш проект и называется – "Сохраним сокровища вместе"

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В чем уникальность музея украинского сакрального искусства?

Коллекция икон собиралась у меня очень долгое время. Изначально я не ставил перед собой задачи, чтобы этот музей состоялся. В сложные времена, когда отходили купоны и только появлялась гривна, люди, чтобы прокормиться, просто приходили ко мне и просили что-то купить. Кое-что я у них приобретал, и даже осуждал себя за это. А люди рассказывали друг другу обо мне и приносили все новые и новые иконы. Так потихоньку у меня собралось около 100 работ сакрального искусства. В основном это работы XVIII и XIX веков.

Потом мои друзья предложили мне принять участие в проекте "Спасем сокровища вместе". Это меценатство, и я решил присоединиться, давал постоянно какую-то копейку. Потом у Валеры Твердохлеба, одного из авторов этого проекта, ресторатора высшей категории, возникла идея – почему бы не организовать аукцион? А вырученные деньги направлять на реставрацию икон. И в 2012 году мы провели первый аукцион, продав три копии картин – Валера их сам нарисовал. Также продавали вышивку, фотоработы. За это все мы получили около 65 тыс. грн.

На одном из фестивалей я общался с Виктором Ющенко, рассказал ему о своей коллекции. В ответ он сказал, что это неправильно – держать у себя такие вещи. Нужно дать доступ людям, чтобы они тоже могли их увидеть. У Ющенко, кстати, хорошая коллекция. У Ольги Богомолец тоже. Есть и другие частные коллекционеры в Украине.

На то время я строил уже второй отель. И мы с сыном сделали такую внутреннюю отделку, чтобы разместить там всю коллекцию. И в прошлом году в день святого апостола Луки мы разместили около 60 работ. Валера работал буквально днем и ночью. Также мы выпустили каталог этих работ. С октября месяца и до сегодняшнего дня мы занимались вопросом оформления икон в деревянные рамы. Это творческая работа, которая занимает много времени.

Фото: frankivsk.znaj.ua

Сейчас в нашей коллекции появилась икона Арона и Даниила, которую мне на день рождения подарили друзья. А всего в этом месяце коллекция пополнится еще 12 работами, которые уже реставрированы. Слухи о нас расходятся. И во время открытия мне подарили еще пять старинных икон, которые тоже реставрированы. Так потихоньку мы продвигаемся, шаг за шагом. Думаю, будем продолжать в том же духе.

Особенность – даже не в самих работах, а в дискурсе, что такое музей и частная коллекция. Люди по-разному реагируют. Мне даже говорили: мол, если бы ты иконы не покупал, то их не воровали бы. Но у нас в Западной Украине церкви стоят открытые, и никто ничего там не крадет. Я тут проблемы не вижу. Проблема как раз в том, что работы закрыты и недоступны общественности. Я по этому поводу советовался с епископами из нашей области. Все приняли единогласное решение, что это правильно – люди должны иметь возможность любоваться этими произведениями искусства.

Любой может прийти в наш музей, который находится на территории отеля Baron SPA Hotel в Яремче, с 9.00 до 17.00, заплатить 50 грн с человека и полюбоваться этой красотой. Это не так дорого как для такой экспозиции. Посетители, находясь рядом с этими иконами, значительно улучшат свое душевное состояние. Я в этом уверен.

Сейчас мы готовим сайт, чтобы как можно больше людей могли увидеть все наши иконы. И если кто-то заприметит в нашей коллекции сворованный экспонат – мы готовы к компромиссу, и даже вернуть эту работу, если получим доказательства.

Фото: frankivsk.znaj.ua

Также мы с удовольствием рассмотрим предложения, чтобы разместить у нас чьи-то работы. И, соответственно, можем организовать свою экспозицию в других регионах страны. Главное – чтобы условия хранения икон были соблюдены, температурные режимы в помещениях и так далее. Это все-таки ценные вещи.

У нас в месяц по несколько сотен посетителей. В основном это постояльцы моей гостиницы. Всем гостям мы дарим каталоги с работами. Сейчас я работаю над тем, чтобы внести музей в туристическую карту города.

Вообще, мне сложно передать эмоции, испытанные при получении подаренных мне работ. Да, они в очень плохом состоянии, но даже их нужно брать и реставрировать. Жалко же – их ест червь, и в итоге они просто исчезнут. После уничтожения наших церквей и костелов осталась лишь маленькая часть этого наследия. Поэтому наш проект так и называется – "Сохраним сокровища вместе".

Приезжайте в гости. Будем вам рады!

Источник: "ГОРДОН"