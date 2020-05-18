СССР до сих пор в голове у большинства россиян, которые желают его восстановления и поэтому поддерживают агрессию против Украины

Я ненавижу Советский Союз. За то, что при образовании этого государства положили миллионы жизней в гражданскую войну, чтобы попытаться осуществить утопическую идею. Я ненавижу Советский Союз за то, что эта идея оказалась обманом, создав кровавый режим. За то, что загоняли людей в колхозы, забирая их имущество, а тех, кто умел зарабатывать на земле, слали в Сибирь на гибель.

Я ненавижу то проклятое государство за десятки миллионов загубленных душ в репрессиях, Голодоморе, Второй мировой войне, когда сначала оно ликвидировало практически весь командный состав армии, а затем забросало вражеские пулеметы телами своих бойцов. За то, что оно нашло виновных в виде крымских татар, чеченцев, калмыков и других. За то, что все силы это государство тратило не на то, чтобы его граждане жили счастливо и в достатке, а на то, чтобы распространять свое влияние по всему миру, продолжая образовывать рабские страны-сателлиты.

Но самое главное, за что я ненавижу СССР, – это за то, что они лгали своему населению десятилетиями. За то, что мы до сих пор не можем избавиться от его последствий. За то, что он до сих пор в голове у большинства россиян, которые желают его восстановления и поэтому поддерживают агрессию Путина против Украины. Я ненавижу советского монстра за то, что его тени ходят и по нашей стране, не давая ей превратиться в нечто лучшее, не отпуская ее с болота коррупции, популизма и лжи. Что наши люди, к сожалению, не все выжили из себя этот совковый способ мышления. В результате мы тормозим в движении в Европу и настоящих реформах. Вместо строительства честного государства создаются мутные схемы, убиваются и преследуются активисты, а главное – снова притворяются и лгут.

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора