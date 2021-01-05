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Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


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Если верить аудиозаписям, убийство оппонентов Лукашенко удалось только в Украине. Так бывает, когда у государства нет собственных спецслужб

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Еще один очевидный вывод. Если верить обнародованным аудиозаписям, Лукашенко планировал убийства своих оппонентов во многих странах. Но реализовать задуманное ему удалось только в Украине (повторюсь, это если мы допускаем, что Шеремета убили именно белорусские спецслужбы).

Так же без проблем в Украине расправлялись со своими врагами ГРУ, ФСБ и Кадыров. Так же, как было разрешено турецким спецслужбам похитить своих граждан.

Так бывает, когда у государства нет собственных спецслужб. Когда Служба безопасности реально гордится накрытым наркопритоном или подпольной порностудией. Когда контрразведка – это только название, отстойное подразделение, с которого все хотят свалить на хлебные места в "экономику" или "К".

Концепция реформирования СБУ, кстати, разработана еще в 2016 году. Порошенко ее так и не подписал. Потом пришел Владимир Зеленский с лозунгами о реформе службы, об отказе от несвойственных функций – но хватило нескольких месяцев, чтобы и ему объяснили, что контору лучше не трогать.

Потому что это та дыра, через которую мы дружим с нашими врагами.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СБУ, Украина, Александр Лукашенко, убийство, Павел Шеремет, реформы, контрразведка, Владимир Зеленский, спецслужбы, Ольга Решетилова
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