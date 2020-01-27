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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист, колумнист издания "ГОРДОН".


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У Брайанта было несколько игр, когда он был богом, который сам удивлен своим могуществом. В остальные дни он был просто великий баскетболист

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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.

С его игрой у меня связано редчайшее ощущение присутствия при чуде. Я не вспомню, с кем играли "Лейкерс", но они безнадежно сливали игру – разрыв был вообще какой-то невозможный, под 40 очков, а потом что-то случилось, и Коби начал попадать.

Он начал попадать вообще все и отовсюду. В какой-то момент до всех дошло, что происходит, и "Лейкерс" вообще перестали играть в нападении в свою игру (она у них все равно не получалась), а просто отдавали мяч Коби, и он забивал. А потом возвращался в защиту, парализовал всех противников уже на своем щите, снова брал мяч и шел вперед. И все уже знали, что он забьет.

Соперники, кажется, сломались, еще ведя в счете. У Коби Брайанта был какой-то отсутствующий взгляд, когда он делал все это. Он был богом при исполнении. Богом, который сам удивлен своим могуществом...

Таких дней у него было несколько, а в остальные дни он был просто великий баскетболист.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Виктор Шендерович, баскетбол, авиакатастрофа, Коби Брайант
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