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Погиб баскетболист Коби Брайант. Фоторепортаж

Сегодня 00.58
26 января в пригороде американского города Лос-Анджелес разбился вертолет, в котором летел пятикратный чемпион NBA Коби Брайант. Все пять человек, которые находились на борту, погибли. По данным СМИ, с Брайантом была его дочь Джианна. После гибели баскетболиста его почитатели начали приносить цветы к портретам Брайанта в Лос-Анджелесе. Фотографии из США опубликовало агентство ЕРА.
Теги: США, баскетбол, вертолет, Лос-Анджелес, цветы, Коби Брайант, погибшие
 

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