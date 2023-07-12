Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2023
 
Мода

Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей

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Мотивы бабочек привлекают внимание в летнем дизайне ногтей
Мотивы бабочек привлекают внимание в летнем дизайне ногтей
Фото: depositphotos.com

Британский мастер маникюра Милли Клаттербак в Instagram показала, как рисует на ногтях бабочку.

Мастер с помощью тонкой кисти нарисовала несколько ярких параллельных линий, формируя крылья бабочки. Поперечными движениями кисти она "размыла" полосы. Контур крыльев обвела черным лаком. Таким образом получились два крыла бабочки. Акценты она сделала с помощью белых точек.

Клаттербак отметила, что этот рисунок выполнен в стиле тай-дай. 

Контекст:

Тай-дай – это способ окрашивания ткани, который предполагает скручивание, складывание и заматывание материала с целью получения уникальных хаотичных и размытых узоров.

Теги: мода и красота, маникюр, дизайн ногтей
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