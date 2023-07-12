Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей

Мастер с помощью тонкой кисти нарисовала несколько ярких параллельных линий, формируя крылья бабочки. Поперечными движениями кисти она "размыла" полосы. Контур крыльев обвела черным лаком. Таким образом получились два крыла бабочки. Акценты она сделала с помощью белых точек.

Клаттербак отметила, что этот рисунок выполнен в стиле тай-дай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Millie Clutterbuck (@millieclutterbuck_nailartist)