Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей

Мастер с помощью тонкой кисти нарисовала несколько ярких параллельных линий, формируя крылья бабочки. Поперечными движениями кисти она "размыла" полосы. Контур крыльев обвела черным лаком. Таким образом получились два крыла бабочки. Акценты она сделала с помощью белых точек.
Клаттербак отметила, что этот рисунок выполнен в стиле тай-дай.
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Тай-дай – это способ окрашивания ткани, который предполагает скручивание, складывание и заматывание материала с целью получения уникальных хаотичных и размытых узоров.