Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото

Самым нейтральным вариантом является светлый бежевый оттенок. Он будет сочетаться с любым макияжем, образом и стилем.
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Светло-коралловый оттенок также является универсальным. Это покрытие выглядит более естественным, чем предыдущее, за счет большей прозрачности.
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Карамельный тон на длинных ногтях лучше завершить топом с мокрым эффектом. Он образует привлекательные блики.
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Холодную гамму мастер представила светло-сиреневым оттенком. Им она покрыла ногти квадратной формы средней длины.
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На длинных ногтях заостренной формы можно оценить сочетание двух предыдущих тонов: теплого персикового и холодного сиреневого. Такой тандем смотрится гармонично за счет одинаковой насыщенности лаков и общей пастельной гаммы. Акцент мастер выполнила на двух ногтях – в виде светлых сердец.
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