Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Мода

Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото

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Этот маникюр подходит для любого случая
Этот маникюр подходит для любого случая
Фото: _disharm_nails / Instagram

Мастер маникюра Диана Шарипова показала в Instagram маникюр с использованием глянцевых пастельных покрытий.

Самым нейтральным вариантом является светлый бежевый оттенок. Он будет сочетаться с любым макияжем, образом и стилем.

Светло-коралловый оттенок также является универсальным. Это покрытие выглядит более естественным, чем предыдущее, за счет большей прозрачности.

Карамельный тон на длинных ногтях лучше завершить топом с мокрым эффектом. Он образует привлекательные блики.

Холодную гамму мастер представила светло-сиреневым оттенком. Им она покрыла ногти квадратной формы средней длины.

На длинных ногтях заостренной формы можно оценить сочетание двух предыдущих тонов: теплого персикового и холодного сиреневого. Такой тандем смотрится гармонично за счет одинаковой насыщенности лаков и общей пастельной гаммы. Акцент мастер выполнила на двух ногтях – в виде светлых сердец.

Теги: мода и красота, маникюр, дизайн ногтей
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