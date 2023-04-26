Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото

Этот маникюр подходит для любого случая Фото: _disharm_nails / Instagram

Самым нейтральным вариантом является светлый бежевый оттенок. Он будет сочетаться с любым макияжем, образом и стилем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ОБУЧЕНИЕ LUXIO АСТАНА (@_disharm_nails)

Светло-коралловый оттенок также является универсальным. Это покрытие выглядит более естественным, чем предыдущее, за счет большей прозрачности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ОБУЧЕНИЕ LUXIO АСТАНА (@_disharm_nails)

Карамельный тон на длинных ногтях лучше завершить топом с мокрым эффектом. Он образует привлекательные блики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ОБУЧЕНИЕ LUXIO АСТАНА (@_disharm_nails)

Холодную гамму мастер представила светло-сиреневым оттенком. Им она покрыла ногти квадратной формы средней длины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ОБУЧЕНИЕ LUXIO АСТАНА (@_disharm_nails)

На длинных ногтях заостренной формы можно оценить сочетание двух предыдущих тонов: теплого персикового и холодного сиреневого. Такой тандем смотрится гармонично за счет одинаковой насыщенности лаков и общей пастельной гаммы. Акцент мастер выполнила на двух ногтях – в виде светлых сердец.