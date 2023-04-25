"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео

Маникюр с цветовым градиентом можно украсить дополнительно Фото: malgorzata_jankowska_indigo / Instagram

"Безусловно, это одна из лучших идей для ногтей. Люблю омбре с искренним чувством. Надеюсь, вы тоже? Омбре дает возможность использовать множество цветов в различных сочетаниях. Это делает каждый маникюр более привлекательным. Это просто и дает вам WOW-эффект!" – написала мастер.

Она представила маникюр в персиковых тонах, с глиттером у основания ногтей.

Маникюр в той же цветовой гамме можно украсить узорами. Например, изобразить тонкие белые листья.

Омбре в холодной освежающей гамме можно создать с помощью сочетания светло-сиреневого и розового тонов. А для гламурного эффекта – использовать немного глиттера.

Мастер предложила также сочетание розового омбре и альтернативного французского маникюра – с использованием черного лака.