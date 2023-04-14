Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь

Длинные акриловые ногти мастер оформила в традиционный французский маникюр. На безымянном пальце сделала акцент в виде объемной мордочки белой кошки Hello Kitty – персонажа японской поп-культуры
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Старшая дочь Кардашян, девятилетняя Норт, сделала себе маникюр в той же тематике, но с гораздо более обильным декором.
Ногти Норт украсили также головой Hello Kitty, а еще множеством стразов и звезд. Мать и дочь показали свои руки вместе в одном видео.
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Кардашян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.