Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно

В частности, Уэст должен ежемесячно выплачивать бывшей супруге алименты в размере $200 тыс., а также компенсировать 50% расходов на образование и охрану детей.
В публикации отмечается, что алименты должны поступать 1-го числа каждого месяца на расчетный счет Кардашян.
Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.
В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо.