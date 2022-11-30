Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно

У Кардашян и Уэста есть четверо общих детей Фото: ЕРА

В частности, Уэст должен ежемесячно выплачивать бывшей супруге алименты в размере $200 тыс., а также компенсировать 50% расходов на образование и охрану детей.

В публикации отмечается, что алименты должны поступать 1-го числа каждого месяца на расчетный счет Кардашян.