Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян: "Вы фактически похитили мою дочь"

Рэпер Канье Уэст утверждает, что его специально не пригласили на день рождения дочери Фото: depositphotos.com

Все началось с того, что рэпер появился на неделе моды в Париже в футболке с надписью, которая переводится как "Жизни белых имеют значение". Таким образом он высмеял движение Black lives matter ("жизни черных имеют значение"). Эта выходка возмутила многих гостей показов.

В свою очередь Уэст обиделся на обиженных. На своей странице он заявил, что никто из этих людей не высказался, когда семья Кардашян мешала ему увидеть свою дочь, имея в виду день рождения дочери Чикаго, на который его не пригласили.

Сестра Ким Кардашян Хлое попросила Канье не выносить семейные ссоры на публику.

"Я уважаю тебя как отца моих племянников, но, пожалуйста, перестань доводить Ким до слез и использовать нашу семью для своих отклонений. Хватит уже. Все знают правду, и все от этого устали. Пожалуйста, дай своим детям расти в спокойной обстановке", – написала Хлое в Instagram.

И тут рэпер сорвался.

"Вы все лжецы, вы фактически похитили Чикаго в ее день рождения, чтобы она запомнила, что ее отца не было рядом в тот день. Вы также устроили вечеринку перед днем рождением Псалма, когда я летел из Японии, чтобы успеть на нее. Но первое, что я увидел, были фото вечеринки в сети".

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