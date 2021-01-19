Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ

Американский рэпер Канье Уэст готовится к встрече с адвокатом, чтобы обсудить расторжение шестилетнего брака с американской моделью Ким Кардашян, сообщает People.

Американская модель и светская львица Ким Кардашян и ее муж, музыкант Канье Уэст больше не посещают занятия по семейной терапии, которые должны были помочь спасти их брак. Об этом написал 18 января таблоид People со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары.

Сообщается, что уже на этой неделе Уэст намерен провести консультации со своим адвокатом по поводу расторжения брака с Кардашян.

Представители пары не прокомментировали таблоиду обнародованную информацию.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год пара встретила порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись с мужем.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием "Семейство Кардашян".

В январе 2021 года стало известно, что Уэст намерен после развода переехать в Великобританию, где присмотрел себе несколько вариантов жилья еще осенью.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.