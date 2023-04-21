Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото

Мастер опубликовала коллаж, в котором собрала восемь вариантов оттенка нюдовой базы для французского маникюра. Она включила тона покрытия от бесцветного до тона кофе с молоком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вблизи мастер показала четыре оттенка, которые использует для создания французского маникюра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Еще в одном посте nailzkatkat продемонстрировала, как на ногтях одинаковой формы смотрится сплошное покрытие с персиковым подтоном и френч.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Французским называют маникюр, в котором край ногтя закрашивают плотным белым лаком.