Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото

Для французского маникюра можно использовать прозрачную базу Фото: nailzkatkat / Instagram

Мастер опубликовала коллаж, в котором собрала восемь вариантов оттенка нюдовой базы для французского маникюра. Она включила тона покрытия от бесцветного до тона кофе с молоком.

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Вблизи мастер показала четыре оттенка, которые использует для создания французского маникюра.

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Еще в одном посте nailzkatkat продемонстрировала, как на ногтях одинаковой формы смотрится сплошное покрытие с персиковым подтоном и френч.

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