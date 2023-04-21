Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2023
 
Мода

Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото

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Для французского маникюра можно использовать прозрачную базу
Для французского маникюра можно использовать прозрачную базу
Фото: nailzkatkat / Instagram

Американский мастер маникюра nailzkatkat показала в Instagram варианты классического французского маникюра с вариацией оттенков нюда.

Мастер опубликовала коллаж, в котором собрала восемь вариантов оттенка нюдовой базы для французского маникюра. Она включила тона покрытия от бесцветного до тона кофе с молоком.

Вблизи мастер показала четыре оттенка, которые использует для создания французского маникюра.

Еще в одном посте nailzkatkat продемонстрировала, как на ногтях одинаковой формы смотрится сплошное покрытие с персиковым подтоном и френч.

Контекст:

Французским называют маникюр, в котором край ногтя закрашивают плотным белым лаком.

Теги: мода и красота, фото, маникюр, дизайн ногтей, французский маникюр
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