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19 апреля, 2023
 
Мода

Зеленый неон. Хейли Бибер засветила новый яркий маникюр на длинных ногтях

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Бибер выбрала яркий маникюр
Бибер выбрала яркий маникюр
Фото: justinbieber / Instagram

Американская модель Хейли Бибер, жена канадского певца Джастина Бибера на своей странице в Instagram 16 апреля разместила фото, на котором засветила свой новый маникюр.

Модель выбрала ярко-салатовый неоновый цвет покрытия. Она дополнила маникюр золотистыми вензелями.

Бибер снялась в белом топе и широких голубых джинсах.

Издание Bustle отметило, что Бибер редко изменяет своему любимому маникюру "лакированный пончик", тренд на который основала.

Маникюр для Бибер создала американский мастер Зола Золой Ганзоригт. Она использовала смесь тонов Life Gave Me Lemons и Green Come True. Золотое дополнение создала с помощью оттенка This Gold Sleighs Me, а финиш – с использованием пудры в оттенке Gold Digger.

Контекст:

Хейли Бибер – младшая дочь американского актера Стивена Болдуина, который является родным братом актера Алека Болдуина. После свадьбы с Бибером Хейли взяла его фамилию.

Бракосочетание состоялось в 2018 году. 

Теги: мода и красота, фото, Хейли Бибер, маникюр, тренды
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