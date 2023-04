Зеленый неон. Хейли Бибер засветила новый яркий маникюр на длинных ногтях

Модель выбрала ярко-салатовый неоновый цвет покрытия. Она дополнила маникюр золотистыми вензелями.

Бибер снялась в белом топе и широких голубых джинсах.

Издание Bustle отметило, что Бибер редко изменяет своему любимому маникюру "лакированный пончик", тренд на который основала.

Маникюр для Бибер создала американский мастер Зола Золой Ганзоригт. Она использовала смесь тонов Life Gave Me Lemons и Green Come True. Золотое дополнение создала с помощью оттенка This Gold Sleighs Me, а финиш – с использованием пудры в оттенке Gold Digger.