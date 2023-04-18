От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем

Свежий "прохладный" вариант маникюра с матовым покрытием получится, если сочетать розовый и голубой тона. Мастер выбрала покрытие светлых, как будто бы выбеленных тонов. Акцент она сделала на ногтях безымянного и среднего пальцев, разместив у их основания стразы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zakolorovana * Szkolenia Zakopane * (@annagasienica_)

Холодный розовый матовый тон может выглядеть как глянцевый благодаря линиям по окружности ногтя, имитируя блики света.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zakolorovana * Szkolenia Zakopane * (@annagasienica_)

Ярко-розовый матовый маникюр будет отличным вариантом для весны и лета. Он будет хорошо сочетаться с любыми вещами, являясь дополнением к ярким и главным акцентом – к светлым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zakolorovana * Szkolenia Zakopane * (@annagasienica_)

Маникюр в коралловых тонах благодаря матовому финишу выглядит особенно свежо. А плавные линии матового покрытия, нанесенные на глянцевую нюдовую основу, делают этот дизайн еще более интересным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zakolorovana * Szkolenia Zakopane * (@annagasienica_)

Яркие акценты в виде оранжевого неонового цвета отлично смотрятся в сочетании со светлыми тонами. Малиновые изогнутые линии визуально соединяют спектр использованных тонов: от ярко-оранжевого до малинового.