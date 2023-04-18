Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2023
 
Мода

От пастели до неона. Пять вариантов маникюра с матовым финишем

Матовый маникюр в светлых тонах смотрится особенно свежо
Матовый маникюр в светлых тонах смотрится особенно свежо
Фото: depositphotos.com

Польский мастер маникюра annagasienica_ в Instagram показала несколько вариантов маникюра с матовым покрытием.

Свежий "прохладный" вариант маникюра с матовым покрытием получится, если сочетать розовый и голубой тона. Мастер выбрала покрытие светлых, как будто бы выбеленных тонов. Акцент она сделала на ногтях безымянного и среднего пальцев, разместив у их основания стразы.

Холодный розовый матовый тон может выглядеть как глянцевый благодаря линиям по окружности ногтя, имитируя блики света.

Ярко-розовый матовый маникюр будет отличным вариантом для весны и лета. Он будет хорошо сочетаться с любыми вещами, являясь дополнением к ярким и главным акцентом – к светлым.

Маникюр в коралловых тонах благодаря матовому финишу выглядит особенно свежо. А плавные линии матового покрытия, нанесенные на глянцевую нюдовую основу, делают этот дизайн еще более интересным.

Яркие акценты в виде оранжевого неонового цвета отлично смотрятся в сочетании со светлыми тонами. Малиновые изогнутые линии визуально соединяют спектр использованных тонов: от ярко-оранжевого до малинового.

Теги: дизайн, мода и красота, маникюр
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