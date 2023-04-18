Не делайте так! Названы топ-5 ошибок в женском гардеробе

Отсутствие стратегии

Женщины часто покупают одежду импульсивно, по настроению, не определяя список приоритетных вещей, которые действительно нужны.

"К примеру, в нашем гардеробе мы делаем акцент на деловой и женственный стиль. Любим платья, юбки и пальто оверсайз, но нам не хватает нежной обуви, чтобы завершить общую картину. Соответственно, в приоритетный список покупок мы вписываем туфли, балетки, которые будут являться дополнением ко всем таким образам", – объяснила стилист.

Неправильное формирование инвестиций в гардероб

Вместо двух-пяти вещей лучше выбрать одну, но очень качественную.

"Простое упражнение, которое рассказываю своим клиентам: например, пальто стоит 9 тыс. грн. Его мы наденем 1 тыс. раз. Значит, 9 тыс. делим на 1 тыс. Получается, 9 грн – стоимость одного ношения. Выводы очевидны", – отметила эксперт.

Одежда не по типу фигуры

При покупке обновок нужно помнить об особенностях своей фигуры и подбирать одежду фасона, который подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

Игнорирование качества тканей

Нужно отдавать предпочтение натуральным благородным тканям. Например, качественное пальто должно иметь не менее 60% натуральных тканей в своем составе.

Синтетика, как правило, выглядит хуже, чем натуральные ткани.

Неправильное хранение и стирка

При покупке одежды важно ознакомиться с правилами ухода за ней. Например, вещи из трикотажа не нужно хранить на вешалках, поскольку таким образом они растягиваются. А вещи из льна нельзя стирать при высоких температурах, так как они станут на несколько размеров меньше.