Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2023
 
Мода

Не делайте так! Названы топ-5 ошибок в женском гардеробе

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Одежду нужно выбирать осознанно, учитывая особенности своей фигуры
Одежду нужно выбирать осознанно, учитывая особенности своей фигуры
Фото: depositphotos.com

Украинский стилист Юлия Крыжалко в комментариях сайту "Факты ICTV" рассказала об ошибках при формировании женского гардероба, которых стоит избегать.

Отсутствие стратегии

Женщины часто покупают одежду импульсивно, по настроению, не определяя список приоритетных вещей, которые действительно нужны.

"К примеру, в нашем гардеробе мы делаем акцент на деловой и женственный стиль. Любим платья, юбки и пальто оверсайз, но нам не хватает нежной обуви, чтобы завершить общую картину. Соответственно, в приоритетный список покупок мы вписываем туфли, балетки, которые будут являться дополнением ко всем таким образам", – объяснила стилист.

Неправильное формирование инвестиций в гардероб

Вместо двух-пяти вещей лучше выбрать одну, но очень качественную.

"Простое упражнение, которое рассказываю своим клиентам: например, пальто стоит 9 тыс. грн. Его мы наденем 1 тыс. раз. Значит, 9 тыс. делим на 1 тыс. Получается, 9 грн – стоимость одного ношения. Выводы очевидны", – отметила эксперт.

Одежда не по типу фигуры

При покупке обновок нужно помнить об особенностях своей фигуры и подбирать одежду фасона, который подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

Игнорирование качества тканей

Нужно отдавать предпочтение натуральным благородным тканям. Например, качественное пальто должно иметь не менее 60% натуральных тканей в своем составе.

Синтетика, как правило, выглядит хуже, чем натуральные ткани.

Неправильное хранение и стирка

При покупке одежды важно ознакомиться с правилами ухода за ней. Например, вещи из трикотажа не нужно хранить на вешалках, поскольку таким образом они растягиваются. А вещи из льна нельзя стирать при высоких температурах, так как они станут на несколько размеров меньше. 

Теги: фигура, мода и красота, женщины, покупки, советы, одежда, стилист
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