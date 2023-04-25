Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста

Длину и форму стрижки нужно выбирать в зависимости от формы лица Фото: depositphotos.com

Объем

Как отметила парикмахер, главный плюс стрижки пикси – объем. Он достигается благодаря удлиненной верхушке, прекрасно подчеркивает черты лица и выделяет скулы, привлекает внимание и выделяет из толпы. Этот вариант идеален для тонких волос.

Фото: depositphotos.com

Эта стрижка вариативна благодаря разным вариантам укладки и может иметь деловой или более хулиганский вид. А ультракороткий вариант прически вообще нуждается только в мытье головы.

Вариативность

Стрижка пикси не имеет ограничений в возрасте. Она идеально подходит и юным, и женщинам за 40 лет. Форма пикси может быть четкой или плавной, с подстриженными или бритыми висками, равномерной или асимметричной, ультракороткой или более длинной.

Как выбрать свой вариант длины

Короткая челка подойдет обладательнице овального или сердцевидного лица. Виски при этом лучше оставить удлиненными.

Для квадратной или прямоугольной формы лучше выбрать челку средней длины, отказавшись от ультракороткого варианта стрижки в целом.

Удлиненная челка подойдет круглому лицу. Она визуально сузит его в районе скул, создаст приятную округлость щек и приблизит форму лица к овалу. Удлиненной форме стрижки можно придать асимметричные очертания. Лучше не делать выбритые виски и не добавлять объема по центру головы.

Для прямоугольного лица подойдут удлиненные пряди по бокам. А смягчить острые черты лица поможет волнистость или текстурность.

Овальной форме лица подойдет любой вариант пикси – от ультракороткого до удлиненного, с челкой, асимметрией.