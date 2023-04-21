Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми

Мыть голову нужно через каждые два или три дня, в зависимости от образа жизни Фото: depositphotos.com

Как часто мыть

По словам эксперта, мыть голову нужно через каждые два или три дня, в зависимости от образа жизни. Врач-дерматолог отметила, что не существует общей рекомендации, как часто нужно это делать, но подчеркнула, что волосы должны всегда быть чистыми, поэтому мытье головы раз в неделю – не лучшая идея.

Шампунь

Доктор рекомендует выбрать щадящий шампунь без сульфатов, благодаря чему волосы смогут удерживать влагу и будут выглядеть мягкими.

Горячая вода

Дерматолог не советует мыть голову горячей водой, так как она сушит волосы.

Полотенце

Эксперт отметила, что для волос должно быть отведено отдельное мягкое полотенце. При этом нельзя интенсивно тереть им волосы, так как это может их повредить.