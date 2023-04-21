"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман

По словам Зиневич, сама она никогда не знакомится, поэтому инициатива исходила от ее нынешнего мужа. Как именно начинался роман, она рассказывать не стала.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

"Когда отношения даются не так легко, как другим, когда проходишь сложный путь, чтобы быть вместе, потом ценишь друг друга и счастлив, что вместе", – написала она.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

Зиневич также показала свежее фото мужа и их троих сыновей.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram