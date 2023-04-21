Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2023
 
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"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тигипко перестал скрывать брак с Зиневич осенью 2021 года
Тигипко перестал скрывать брак с Зиневич осенью 2021 года
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 63-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя ресторатор Алла Зиневич в Instagram 21 апреля рассказала, кто был инициатором их романа.

По словам Зиневич, сама она никогда не знакомится, поэтому инициатива исходила от ее нынешнего мужа. Как именно начинался роман, она рассказывать не стала.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram
Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

"Когда отношения даются не так легко, как другим, когда проходишь сложный путь, чтобы быть вместе, потом ценишь друг друга и счастлив, что вместе", – написала она. 

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram
Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

Зиневич также показала свежее фото мужа и их троих сыновей.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram
Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

Контекст:

Тигипко перестал скрывать брак с Зиневич осенью 2021 года.

Зиневич – третья жена Тигипко. От первого брака у политика есть взрослая дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.  На тот момент у них уже было трое детей в отношениях с Зиневич.

Когда поженились Тигипко и Зиневич, неизвестно.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Тигипко, Алла Зиневич
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