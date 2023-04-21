"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман

По словам Зиневич, сама она никогда не знакомится, поэтому инициатива исходила от ее нынешнего мужа. Как именно начинался роман, она рассказывать не стала.
"Когда отношения даются не так легко, как другим, когда проходишь сложный путь, чтобы быть вместе, потом ценишь друг друга и счастлив, что вместе", – написала она.
Зиневич также показала свежее фото мужа и их троих сыновей.
Тигипко перестал скрывать брак с Зиневич осенью 2021 года.
Зиневич – третья жена Тигипко. От первого брака у политика есть взрослая дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году. На тот момент у них уже было трое детей в отношениях с Зиневич.
Когда поженились Тигипко и Зиневич, неизвестно.