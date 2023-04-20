Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото

Ведущая дополнила образ длинной вышиванкой, отметив, что ей уже около 100 лет.

Самым модным трендом этой весны стали длинные джинсовые юбки. На это обратила внимание редакция американского модного журнала InStyle. Ранее в джинсовой юбке-макси на публике появилась украинская певица Тина Кароль.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других.

В первый день большой войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля 2022 года ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.