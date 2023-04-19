Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2023
 
Новости

Как сложилась "новая жизнь" 29-летнего внука Ротару, который почти год живет за границей и молчит о войне. Реакция певицы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ротару не комментирует отъезд внука за границу во время военного положения
Ротару не комментирует отъезд внука за границу во время военного положения
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Внук украинской певицы Софии Ротару, 29-летний диджей Анатолий Евдокименко уже 10 месяцев живет и работает за границей. Все это время артист замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину, изредка публикуя в Instagramи новости о своих музыкальных работах. Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, как внук певицы перестал скрывать, что во время войны покинул Украину, и как на это отреагировала Ротару.

Попытка сбежать в Молдову

7 марта 2022 года стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом, на тот момент 51-летним Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.

Целью побега было уклонение от защиты страны, отметила  "Украинская правда"разместив соответствующее видео на своей странице в Twitter.

Ротару тогда не стала комментировать действия своего сына и внука. Евдокименко также воздержались от комментариев, а уже 25 марта Анатолий Евдокименко без анонсов в сети выпустил новый альбом. О состоявшейся тогда премьере в августе сообщила мать музыканта и невестка Ротару Светлана Евдокименко.

Фото из Парижа

Спустя три месяца после неудачной попытки незаконно покинуть Украину внук Ротару разместил в сети свежие снимки, сделанные в Париже (Франция). О том, как он выехал из Украины во время военного положения, Евдокименко не уточнил.

Первое публичное заявление о войне и признание об отъезде

В декабре внук Ротару перестал скрывать, что находится за границей, сообщив об этом в интервью британскому изданию DHA. Он рассказал, что "вынужден был покинуть Украину, чтобы начать новую жизнь", и сделал это еще в июне. Внук Ротару не уточнил, в какой стране живет.

Описывая жизнь за границей, он заявил, что 2022 года был "самым сложным в его жизни, но также и самым преобразующим". Внук Ротару добавил, что это также был "поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины", и выразил соболезнования "всем семьям, которые потеряли своих близких в разгар этой войны".

День рождения за границей

В марте внук Ротару отпраздновал свой день рождения и впервые показал фото со своей возлюбленной, 23-летней украинской моделью Елизаветой Трейгерман. Поздравляя бойфренда с 29-летием, она заявила, что гордится им и "всегда будет с ним и за него". 

Молчание отца и сына Евдокименко

Последний на данный момент пост на странице внука Ротару опубликован 2 апреля. Он посвящен его новому релизу. За 14 месяцев полномасштабной войны Анатолий Евдокименко публично не высказал своего отношения к российской агрессии против Украины.

На странице Анатолия Евдокименко в Instagram месторасположением владельца аккаунта указана Великобритания.

Скриншот: shmn / Instagram
Скриншот: shmn / Instagram

Где находится его отец, неизвестно. Сын Ротару после неудачного побега из Украины избегает публичности. Его месторасположение в Instagram скрыто настройками.

Скриншот: ruslan_yevdokymenko / Instagram
Скриншот: ruslan_yevdokymenko / Instagram

Реакция Ротару

75-летняя Ротару не комментирует отъезд внука за границу. Свой последний на данный момент пост артистка опубликовала в августе 2022 года по случаю своего юбилея

"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее мне просить о помощи. Но хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело, –написала тогда Ротару. – Я молюсь, чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире". 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: София Ротару, военное положение, война России против Украины, Руслан Евдокименко, Анатолий Евдокименко, диджей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как сложилась "новая жизнь" 29-летнего внука Ротару, который почти год живет за границей и молчит о войне. Реакция певицы
Как сложилась "новая жизнь" 29-летнего внука Ротару, который почти год живет за границей и молчит о войне. Реакция певицы
Галина ГРИШИНА
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
36-летняя экс-жена Остапчука рассказала, что думает о его новом романе с 22-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
"Я знаю больше и моментами совсем отличное от того, что знаете вы". Новая избранница Остапчука высказалась о его прошлой семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке
Галина ГРИШИНА
Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"
Мужской маникюр. Советы мужчинам, которые "раньше никогда не красили ногти лаком и нервничают по этому поводу"
Галина ГРИШИНА
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Почему в апреле краснеют листья голубики. Комментарий садовода
Галина ГРИШИНА
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России
Галина ГРИШИНА
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес
Галина ГРИШИНА
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты добились, чтобы в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
"Мех у "кроликов" на 100% из ваты". Украинские активисты добились, чтобы в США отменили концерты Данильца и Моисеенко
Галина ГРИШИНА
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь
Галина ГРИШИНА
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление
Галина ГРИШИНА
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Всего 130 ккал на 100 г. Рецепт низкокалорийного салата на ужин из трех продуктов
Галина ГРИШИНА
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Названы 12 победителей премии YUNA 2023. Ими стали украинские исполнители, чьи песни больше всего звучали на радио
Галина ГРИШИНА
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
"Преждевременно поседела". 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой
Галина ГРИШИНА
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Как 49-летний Данилко выглядит без маски и кепки. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 