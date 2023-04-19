Как сложилась "новая жизнь" 29-летнего внука Ротару, который почти год живет за границей и молчит о войне. Реакция певицы

Ротару не комментирует отъезд внука за границу во время военного положения Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Попытка сбежать в Молдову

7 марта 2022 года стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом, на тот момент 51-летним Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.

Целью побега было уклонение от защиты страны, отметила "Украинская правда", разместив соответствующее видео на своей странице в Twitter.

Ротару тогда не стала комментировать действия своего сына и внука. Евдокименко также воздержались от комментариев, а уже 25 марта Анатолий Евдокименко без анонсов в сети выпустил новый альбом. О состоявшейся тогда премьере в августе сообщила мать музыканта и невестка Ротару Светлана Евдокименко.

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T — Українська правда * (@ukrpravda_news) March 8, 2022

Фото из Парижа

Спустя три месяца после неудачной попытки незаконно покинуть Украину внук Ротару разместил в сети свежие снимки, сделанные в Париже (Франция). О том, как он выехал из Украины во время военного положения, Евдокименко не уточнил.

Первое публичное заявление о войне и признание об отъезде

В декабре внук Ротару перестал скрывать, что находится за границей, сообщив об этом в интервью британскому изданию DHA. Он рассказал, что "вынужден был покинуть Украину, чтобы начать новую жизнь", и сделал это еще в июне. Внук Ротару не уточнил, в какой стране живет.

Описывая жизнь за границей, он заявил, что 2022 года был "самым сложным в его жизни, но также и самым преобразующим". Внук Ротару добавил, что это также был "поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины", и выразил соболезнования "всем семьям, которые потеряли своих близких в разгар этой войны".

День рождения за границей

В марте внук Ротару отпраздновал свой день рождения и впервые показал фото со своей возлюбленной, 23-летней украинской моделью Елизаветой Трейгерман. Поздравляя бойфренда с 29-летием, она заявила, что гордится им и "всегда будет с ним и за него".

Молчание отца и сына Евдокименко

Последний на данный момент пост на странице внука Ротару опубликован 2 апреля. Он посвящен его новому релизу. За 14 месяцев полномасштабной войны Анатолий Евдокименко публично не высказал своего отношения к российской агрессии против Украины.

На странице Анатолия Евдокименко в Instagram месторасположением владельца аккаунта указана Великобритания.

Скриншот: shmn / Instagram

Где находится его отец, неизвестно. Сын Ротару после неудачного побега из Украины избегает публичности. Его месторасположение в Instagram скрыто настройками.

Скриншот: ruslan_yevdokymenko / Instagram

Реакция Ротару

75-летняя Ротару не комментирует отъезд внука за границу. Свой последний на данный момент пост артистка опубликовала в августе 2022 года по случаю своего юбилея.

"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее мне просить о помощи. Но хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело, –написала тогда Ротару. – Я молюсь, чтобы как можно скорее, вместо воздушных тревог, в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире".