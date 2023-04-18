Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России

"Она и там станет человеком, о которого вытрут ноги. Вот такая история с ней произойдет. Предателей не любят нигде", – сказал Кондратюк.

В этом же интервью он назвал певицу человеком без мозгов.

Такое мнение он высказал, комментируя последнее интервью артистки, которое она дала одному из российских пропагандистских YouTube-каналов.

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.