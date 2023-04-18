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18 апреля, 2023
 
Новости

Кондратюк рассказал, чем закончится карьера Лорак в России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників"
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників"
Фото: Ани Лорак / Facebook

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк в интервью, которое вышло 17 апреля в YouTube "5 канала", спрогнозировал будущее, которое ждет украинскую певицу Ани Лорак в России, где она живет и работает последние девять лет.

"Она и там станет человеком, о которого вытрут ноги. Вот такая история с ней произойдет. Предателей не любят нигде", – сказал Кондратюк.

В этом же интервью он назвал певицу человеком без мозгов.

Такое мнение он высказал, комментируя последнее интервью артистки, которое она дала одному из российских пропагандистских YouTube-каналов. 

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

С 2014 года певица работает и живет в России. В 2016 году артистка выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году.

2 марта 2022 года после полномасштабного российского вторжения РФ Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".

Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Игорь Кондратюк
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